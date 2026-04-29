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Sociedad Nueva propuesta de juegos de azar en Entre Ríos

IAFAS lanzó “Tómbola Mundial” con premios y segunda chance para apostadores

IAFAS lanzó la promoción “Tómbola Mundial”, que permitirá a los apostadores participar por premios con tickets no ganadores. El sorteo será el 18 de junio, se confirmó a Elonce.

29 de Abril de 2026
Tómbola Mundial de IAFAS
Tómbola Mundial de IAFAS Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

IAFAS lanzó la promoción “Tómbola Mundial”, que permitirá a los apostadores participar por premios con tickets no ganadores. El sorteo será el 18 de junio, se confirmó a Elonce.

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) lanzó la "Tómbola Mundial", una iniciativa con premios y una segunda chance para apostadores en el marco del próximo Mundial de Fútbol. La propuesta permitirá participar a quienes jueguen a la tómbola y no obtengan premios en primera instancia.

 

El gerente comercial de IAFAS, Eduardo Drovin, explicó a Elonce que la iniciativa busca ampliar las posibilidades de ganar. “Es una segunda chance para quienes no tuvieron el acierto esperado”, señaló.

La promoción incluirá tickets emitidos entre el 2 de mayo y el 7 de junio en cualquiera de las modalidades de tómbola: La Previa, El Primero, Matutina, Vespertina, Nocturna y La Turista.

 

El subgerente comercial, Hernán Schoenfeld, indicó que el sorteo se realizará el 18 de junio en la sala de sorteos del IAFAS y a través de escribano público.

 

La metodología consistirá en la extracción manual y al azar de cupones depositados previamente en urnas habilitadas en agencias oficiales.

Cómo participar

 

Para participar, los apostadores deberán completar al dorso del ticket sus datos personales -nombre, DNI y teléfono- y depositarlo en urnas dispuestas en las agencias oficiales. Posteriormente, estos cupones serán remitidos a la sede central del organismo para su inclusión en el sorteo.

 

En cuanto a la adjudicación, se indicó que los ganadores serán notificados telefónicamente y contarán con un plazo de 30 días corridos para reclamar el premio, que será personal e intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo.

T&oacute;mbola Mundial de IAFAS (foto Elonce)
Tómbola Mundial de IAFAS (foto Elonce)

Finalmente, desde el organismo recordaron que la participación implica la aceptación de las bases y condiciones, y que la iniciativa está destinada exclusivamente a mayores de 18 años.

 

Premios previstos

 

El programa de premios incluye como principal incentivo un televisor Smart TV de 75 pulgadas para el primer puesto, mientras que el segundo y tercer premio consistirán en televisores de 50 pulgadas. Además, desde el cuarto hasta el vigésimo quinto lugar se entregarán kits mundialistas compuestos por camiseta de la Selección Argentina, mochila, botella térmica y gorra.

 

Desde el organismo señalaron que la propuesta apunta a generar mayor participación durante el período previo al evento deportivo.

T&oacute;mbola Mundial de IAFAS (foto Elonce)
Tómbola Mundial de IAFAS (foto Elonce)

Otras promociones

 

Además, se anunció una promoción adicional vinculada a los sorteos del Quini 6 (desde este domingo 3 y hasta el domingo 24), que ofrecerá 10 vouchers equivalentes a 15.000 dólares, pagaderos en pesos.

 

En este caso, todos los tickets participarán automáticamente sin necesidad de registrarlos nuevamente.

Eduardo Drovin y Hern&aacute;n Schoenfeld (foto Elonce)
Eduardo Drovin y Hernán Schoenfeld (foto Elonce)

Alcance de la iniciativa

 

La propuesta estará disponible en toda la provincia y busca incentivar la participación de los jugadores en un contexto de alta expectativa por el Mundial.

 

Para que los tickets sean válidos, deberán cumplir con una serie de condiciones: ser originales, estar dentro del período establecido, no haber sido ganadores y contar con los datos personales completos y legibles del participante. En caso de detectarse irregularidades, el cupón será anulado y se procederá a una nueva extracción.

 

Asimismo, se aclaró que los premios no serán acumulativos y que cada persona podrá acceder a un único beneficio. También se prevé la selección de cinco cupones suplentes ante posibles inconvenientes para contactar a los ganadores.

T&oacute;mbola Mundial de IAFAS (foto Elonce)
Tómbola Mundial de IAFAS (foto Elonce)

Desde IAFAS indicaron que se trata de una estrategia para ofrecer beneficios adicionales a los apostadores y generar nuevas instancias de juego.

Temas:

IAFAS tómbola mundial jugos de azar tickets no ganadores Mundial de Fútbol
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