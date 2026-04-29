Dejó la moto estacionada afuera de un comercio y cuando salió se la habían robado

Un hecho de inseguridad se registró este martes por la noche en Paraná, cuando un hombre denunció el robo de su moto tras dejarla estacionada frente a un comercio. El episodio ocurrió en la intersección de calles Sargento Cabral y Churruarín.

Según se informó, la moto, una Yamaha XTZ 250cc, había sido dejada sobre la vereda sin medidas de seguridad. Al salir del local, el propietario constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

El damnificado indicó además que el vehículo no contaba con la llave de encendido, por lo que no podía ser puesto en marcha, lo que orientó la búsqueda policial hacia las inmediaciones del hecho.

Búsqueda en la zona

Tras la denuncia, personal policial inició un operativo en las cercanías para dar con la moto sustraída. A partir de distintas averiguaciones, lograron ubicar el rodado en un complejo de departamentos situado a pocos metros del lugar donde se había producido el hecho.

Con autorización del propietario del complejo, los efectivos ingresaron al predio. En el interior no se hallaron moradores, pero sí se logró recuperar el vehículo denunciado como sustraído.

El procedimiento se desarrolló en el marco de tareas de prevención y control que se llevan adelante en la zona.

Intervención judicial

Una vez recuperada la moto, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el secuestro del rodado. La medida se adoptó para realizar las actuaciones correspondientes antes de su restitución al propietario.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción y cuantas personas estuvieron involucradas en el traslado del vehículo hasta el complejo.