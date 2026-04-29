 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Secuestraron cocaína y detuvieron a una mujer tras allanamientos en Concordia

Realizaron allanamientos en tres barrios de Concordia y secuestraron cocaína fraccionada lista para venta. Detuvieron a una mujer mayor y quedó a disposición de la Justicia.

29 de Abril de 2026
La cocaína secuestrada en Concordia
La cocaína secuestrada en Concordia Foto: P.E.R

Realizaron allanamientos en tres barrios de Concordia y secuestraron cocaína fraccionada lista para venta. Detuvieron a una mujer mayor y quedó a disposición de la Justicia.

En horas de la tarde del martes, efectivos de la Jefatura Departamental Concordia, con la colaboración del GDI, llevó adelante un amplio despliegue de seguridad que incluyó operativos de saturación en diversos barrios de la ciudad.

 

En el marco de dichas tareas preventivas y de investigación, se realizaron tres allanamientos dispuestos por la justicia en los barrios Villa Busti, El Sol y San Agustín.

Como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de aproximadamente 750 gramos de cocaína pura, la cual se encontraba fraccionada en dosis de 50 y 10 gramos, listas para su presunta comercialización. Asimismo, se detuvo a una mujer mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia bajo intervención del Fiscal Dr. Tomás Tscherning.

 

Temas:

cocaína allanamientos Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso