Secuestraron cocaína y detuvieron a una mujer tras allanamientos en Concordia

En horas de la tarde del martes, efectivos de la Jefatura Departamental Concordia, con la colaboración del GDI, llevó adelante un amplio despliegue de seguridad que incluyó operativos de saturación en diversos barrios de la ciudad.

En el marco de dichas tareas preventivas y de investigación, se realizaron tres allanamientos dispuestos por la justicia en los barrios Villa Busti, El Sol y San Agustín.

Como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de aproximadamente 750 gramos de cocaína pura, la cual se encontraba fraccionada en dosis de 50 y 10 gramos, listas para su presunta comercialización. Asimismo, se detuvo a una mujer mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia bajo intervención del Fiscal Dr. Tomás Tscherning.