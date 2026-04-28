Caso Luana: revocaron la libertad del padre y ordenaron su traslado a la cárcel de Paraná

Revocaron la libertad del padre de Luana Cabral, la adolescente hallada sin vida en Federación, y ordenaron su prisión preventiva por 60 días. La medida fue dispuesta por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri.

El imputado, Raúl Cabral, fue trasladado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, dejando sin efecto la resolución previa del juez de Garantías de Federación, Sergio Rondoni Caffa.

Fundamentos de la medida

El magistrado explicó a Concordia Policiales que la decisión se basó en el riesgo procesal. “No se discutió la probabilidad del hecho, sino el riesgo de entorpecimiento y eventualmente de fuga”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que existían elementos que justificaban la prisión preventiva. “Entendí que había un importante riesgo de entorpecimiento”, afirmó.

Entre los argumentos, mencionó el testimonio de una testigo que ubicaría al imputado en una franja temporal vinculada al hecho, y esa testigo es hija de la coimputada.

Además, señaló que “hubo episodios de agresión respecto de esa misma testigo, lo que configura un contexto de violencia de género dentro del grupo familiar”.

También cuestionó que se hayan considerado aspectos formales, indicando que “se utilizaron cuestiones procesales formalistas, cuando para evaluar riesgos se deben considerar las conductas precedentes”.

En la causa también se encuentra detenida la madre de la adolescente, quien permanece internada bajo custodia policial en el Hospital San José por un cuadro de salud.

Ambos padres habían sido detenidos tras el hallazgo del cuerpo de la joven en su vivienda.

Investigación en curso

La fiscal de la causa, Josefina Penón, había confirmado a Elonce que la adolescente se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad debido a su discapacidad. “Sus padres la colocaron en una situación de desamparo absoluta sin brindarle alimentación, hidratación ni atención médica”, afirmó.

El caso se investiga bajo la hipótesis de abandono, mientras se buscan determinar las responsabilidades penales.

Uno de los aspectos que complejiza la causa es el estado en que fue hallado el cuerpo, "en un estado de esqueletización muy avanzado", lo que dificultó establecer la causa de muerte.

El hecho se conoció el 2 de abril, cuando el padre se presentó en una comisaría para alertar sobre la situación. Al llegar al domicilio, la policía constató el fallecimiento. Según los primeros indicios, la adolescente habría fallecido semanas antes de ser encontrada.

En ese contexto, la fiscal señaló que la madre habría manifestado que la joven había dejado de respirar días antes sin que se diera aviso a las autoridades.

La investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.