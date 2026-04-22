Caso Luana: la hermana de la adolescente fallecida se presentó como querellante

El caso por la muerte de Luana, ocurrido a principios de abril en Federación, registró un nuevo avance judicial en las últimas horas, luego de que dos abogados asumieran la representación legal de Emilia, hermana de la menor fallecida, y se constituyeran como querellantes en la causa.

El expediente, que investiga las circunstancias del hecho, se encuentra caratulado como abandono de persona seguido de muerte.

Según se informó, los doctores Rodrigo Álvarez y Matías De Vecchio tomaron intervención formal en el proceso con el objetivo aportar elementos que permitan esclarecer lo sucedido. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que ya impulsó las primeras medidas de prueba.

La causa busca determinar eventuales responsabilidades penales en torno a un hecho que generó conmoción en la comunidad de Federación y reavivó pedidos de justicia por parte de allegados y vecinos.

Vale recordar que Luana, de 15 años, tenía parálisis cerebral y fue encontrada sin vida dentro de su casa el pasado jueves 2 de abril. Vivía con su madre en el barrio 58 Viviendas, en calles Las Rosas y Tita Bonutti. Su cuerpo, hallado por su hermana, estaba en una habitación en estado de avanzada descomposición y la autopsia indicó que llevaba cerca de un mes fallecida.

Compromiso de la querella

El abogado Rodrigo Álvarez confirmó su incorporación como querellante y explicó el enfoque con el que trabajará el equipo legal.

“Nuestro compromiso es muy claro: vamos a acompañar este proceso con seriedad, responsabilidad y la firmeza necesaria para que se llegue a la verdad”, sostuvo el letrado, al tiempo que remarcó la gravedad del caso.

Y agregó que “es un hecho gravísimo que ha conmocionado a toda nuestra ciudad y a la sociedad en general. Es entendible la exigencia y el derecho de saber qué es lo que realmente ocurrió”, agregó.

Etapa inicial de la investigación

De acuerdo a lo señalado por la querella, la causa se encuentra en una etapa inicial, aunque ya se dispusieron medidas probatorias que serán clave para avanzar en el esclarecimiento del hecho. En ese sentido, indicaron que analizarán en profundidad el expediente para definir futuras presentaciones.

“Como paso a seguir, vamos a tomar vista del legajo, analizar el expediente y estudiarlo a fondo para realizar los planteos que correspondan”, anticipó Álvarez.

Finalmente, el abogado insistió en que el objetivo principal de la intervención judicial es “saber qué pasó con Luana; es lo que su hermana quiere, lo que nosotros queremos y lo que la sociedad exige. Pero, principalmente, buscamos que quienes resulten responsables de este hecho paguen penalmente por lo que hicieron”. (7 Páginas)