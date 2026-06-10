Multaron a turistas brasileños por ingresar a una zona restringida de un parque nacional

Un grupo de visitantes brasileños fue sancionado tras atravesar una barrera de seguridad e ingresar a un sector prohibido del Ventisquero Negro, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Un grupo de turistas brasileños fue multado luego de ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia argentina. Los visitantes accedieron a un sector restringido del área del Ventisquero Negro, donde existe riesgo de derrumbes y desprendimientos de suelo.
Según informaron desde la intendencia del parque, los turistas descendieron hasta la costa de la laguna tras superar la baranda instalada para impedir el acceso y desoyeron la cartelería que advertía sobre la prohibición de ingresar al lugar.
La infracción fue constatada durante el último fin de semana y derivó en una sanción económica cuyo monto no fue informado por las autoridades. Los infractores fue ron identificados gracias a la colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional, que labraron las actas correspondientes tras reunir pruebas del hecho.
Además, prestadores turísticos de la zona aportaron material audiovisual que permitió individualizar a las personas que habían incumplido las restricciones vigentes dentro del área protegida.
De acuerdo con medios locales, los visitantes se encontraban recorriendo sectores cercanos a Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas cuando fueron identificados.
Un área de alto riesgo geológico
Desde la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que el área del Ventisquero Negro presenta características geológicas particulares que obligan a restringir el acceso del público.
"El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas. El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad", señalaron.
Tras el episodio, las autoridades reforzaron las recomendaciones para que los visitantes respeten la señalización y permanezcan únicamente en los espacios habilitados para el turismo.
Llamado a respetar las áreas protegidas
Desde Parques Nacionales remarcaron que las restricciones no solo buscan preservar la integridad física de quienes visitan estos lugares, sino también proteger ecosistemas de gran valor ambiental.
En ese sentido, insistieron en la importancia de respetar la cartelería, las indicaciones del personal y los límites establecidos dentro de las áreas naturales protegidas.
Las autoridades recordaron que el acceso al sector del Ventisquero Negro se encuentra limitado al mirador habilitado para la observación del paisaje, mientras que el resto del área permanece restringido por cuestiones de seguridad y conservación.