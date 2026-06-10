En agosto se realizará el sorteo de ciudadanos que podrán ser convocados para ser jurados populares

El 5 de agosto se realizará en Paraná se realizará el sorteo de aquellas personas que podrán ser citadas para juicios por jurados que se efectúen durante el año 2027.
A través de una resolución, el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Miguel Ángel Giorgio, dispuso que el 5 de agosto próximo, a las 10, se realice el sorteo de 8.000 electores empadronados en el registro general actualizado de toda la provincia, los cuales podrán ser convocados para ser jurados populares en juicios que se sustancien en el 2027.
Según se indicó los ciudadanos (hombres y mujeres) serán discriminados por localidades y en las siguientes cantidades: Paraná: 1.420; Concordia: 1.060; Concepción del Uruguay y Gualeguay; 800 en cada localidad; Gualeguaychú: 700; San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria, y Colón: 266 en cada localidad; San Salvador, Villaguay, Rosario del Tala, 182 en cada localidad; Islas del Ibicuy y Villa Paranacito, 140 en cada una.
La medida se adoptó en virtud de que la vigencia del actual listado finaliza el 31 de diciembre de 2026, conforme a la prórroga oportunamente establecida, y teniendo en cuenta la cantidad estimada de juicios por jurados que se desarrollarán durante el próximo período.
La selección se efectuará respetando la paridad de género.
La audiencia pública será en la sede de la Lotería de Entre Ríos en Paraná (Alem 245), en tanto que la Escribanía Mayor de Gobierno estará a cargo el contralor del sorteo, que tendrá como veedores a un representante del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, uno de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, uno del Ministerio Público Fiscal, uno de la Defensa Pública y uno de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia (art. 18 de la Ley de Jurados).
Previo al sorteo, se solicitará a los organismos e instituciones alcanzados por la Ley Provincial Nº 10.746 la remisión de las nóminas de personas comprendidas en las incompatibilidades legales para integrar jurados, con el fin de depurar adecuadamente el listado resultante.
Una vez cumplidas las etapas previstas por la normativa, se confeccionará el nuevo listado definitivo de Jurados, cuya vigencia comenzará el 1 de febrero de 2027, al día siguiente hábil del vencimiento del padrón actualmente en uso.