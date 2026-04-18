Caso Luana: revocaron el fallo inicial y dictaron prisión preventiva para el padre

La causa por la muerte de Luana, la menor hallada sin vida en Federación a comienzos de abril, registró este sábado un nuevo giro judicial luego de que se revocara la resolución de primera instancia que había dispuesto la libertad de sus padres.

Ahora, la Justicia ordenó 60 días de prisión preventiva para Raúl Cabral, padre de la niña, en el marco de la investigación que continúa en trámite y aún no tiene definiciones finales.

La decisión modifica el escenario procesal del imputado, que hasta el momento permanecía en libertad con medidas sustitutivas.

Revocaron el fallo inicial

Días atrás, el juez de Garantías Sergio Rondoni Caffa había resuelto liberar a ambos progenitores de Luana, aunque sujetos a condiciones judiciales mientras avanzaba la causa.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esa resolución al considerar necesaria la detención preventiva de Raúl Cabral.

Según confirmó la fiscal Josefina Penón a La Última Campana, un vocal de la Sala Penal hizo lugar al planteo y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 60 días.

Cambio en la situación judicial

Con esta nueva resolución, el padre de Luana quedó alcanzado por una medida de coerción más severa dentro del proceso.

Desde la fiscalía indicaron que la decisión representa un cambio importante respecto del fallo inicial dictado por el juez de Garantías.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas actuaciones judiciales en los próximos días.

El hecho que conmocionó a Federación

El caso generó fuerte impacto en Federación desde el 2 de abril, cuando Luana fue encontrada sin vida en una vivienda de la ciudad.

En aquel momento, las primeras actuaciones derivaron en una pesquisa bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte.

Además, se informó que la menor presentaba una discapacidad severa, por lo que el caso adquirió especial sensibilidad en la comunidad.