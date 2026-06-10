Imputaron al director de un colegio por la muerte de un niño aplastado por un arco de fútbol

La causa por la muerte de Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que falleció tras ser aplastado por un arco de fútbol en Junín de los Andes, registró un importante avance judicial. La Justicia de Neuquén formuló cargos contra el director del establecimiento donde ocurrió el hecho y lo acusó por homicidio culposo.

La audiencia se realizó este martes y estuvo encabezada por el fiscal jefe Gastón Ávila. Según la acusación, el directivo incumplió los deberes de cuidado que le correspondían respecto de las instalaciones deportivas del predio perteneciente a la Orden Salesiana, donde funciona el Colegio Ceferino Namuncurá.

El caso había generado una profunda conmoción a comienzos de año, cuando el menor participaba de un campamento junto a otros exploradores provenientes de la provincia de Buenos Aires. Dos días después del accidente, falleció a raíz de las graves lesiones sufridas.

Qué determinó la investigación

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, el hecho ocurrió el 4 de enero de 2026 alrededor de las 11.30. Joaquín se encontraba jugando en el predio cuando se colgó del travesaño de un arco de fútbol reglamentario. La estructura se venció y cayó sobre su cuerpo.

Las pericias permitieron establecer que el arco involucrado no estaba fijado al suelo. Además, los investigadores detectaron que el resto de las estructuras instaladas en el predio tampoco contaban con sistemas de anclaje adecuados.

El fiscal Ávila explicó que el elemento tenía dimensiones reglamentarias para una cancha de fútbol 11, medía 7,40 metros de largo por 2,40 metros de alto y pesaba aproximadamente 160 kilos. Según sostuvo, esas características convertían a la estructura en un riesgo significativo si no se encontraba correctamente asegurada.

Joaquín Stefano Gatto.

La situación del imputado y los próximos pasos

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que el menor no realizó ninguna maniobra imprudente y que su conducta fue compatible con el uso habitual de un arco de fútbol en una actividad recreativa o deportiva.

La imputación contra el director es por homicidio culposo, una figura que contempla la responsabilidad derivada de negligencias o incumplimientos de deberes de cuidado sin intención de provocar la muerte. No se solicitaron medidas cautelares en su contra y el acusado continuará el proceso en libertad.

La Justicia otorgó un plazo adicional de tres meses para completar la investigación. Durante ese período se analizarán nuevas medidas probatorias y se evaluarán posibles alternativas procesales antes de definir si el caso avanza hacia un juicio.

El impulso de la Ley Joaquín

Mientras la causa judicial continúa su curso, la familia del menor impulsa una iniciativa legislativa conocida como "Ley Joaquín", que busca reforzar las condiciones de seguridad en clubes, escuelas y espacios deportivos de todo el país.

El proyecto propone que los arcos de fútbol, estructuras de otras disciplinas y equipamientos deportivos cuenten con sistemas de anclaje obligatorios, controles periódicos realizados por profesionales y medidas de protección para reducir riesgos de accidentes.

La iniciativa también contempla plazos de adecuación para las instituciones alcanzadas y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, con el objetivo de prevenir tragedias similares en ámbitos deportivos y educativos.