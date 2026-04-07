“La joven estaba en un estado de esqueletización muy avanzado”, afirmó la fiscal de la causa en Federación

La investigación por la muerte de una adolescente con discapacidad en Federación continúa avanzando con nuevos elementos y declaraciones clave. En las últimas horas, la fiscal Josefina Penón brindó precisiones sobre la causa y confirmó que la principal hipótesis apunta a un abandono extremo por parte de los progenitores.

El caso salió a la luz el pasado 2 de abril, cuando la joven fue encontrada sin vida en su vivienda del barrio 58 Viviendas de Federación, en un estado que evidenciaba un tiempo prolongado desde el fallecimiento. A partir de allí, se activaron las medidas judiciales que derivaron en la detención de ambos padres.

En este contexto, la fiscal reconstruyó los primeros indicios que sostienen la acusación y describió la situación en la que se encontraba la víctima.

La hipótesis de abandono extremo

Penón explicó que, según lo reunido hasta el momento, la adolescente se encontraba en una situación de total dependencia, lo que agrava el cuadro investigado. En ese sentido, fue contundente al describir la hipótesis de la fiscalía.

“Ellos la colocaron en una situación de desamparo absoluta sin brindarle la posibilidad de alimentarse, de hidratarse, de atención médica, lo que conllevó al fallecimiento de la niña”, afirmó.

Domicilio de Luana.

La funcionaria judicial remarcó que la joven, debido a su discapacidad, dependía exclusivamente de sus padres para sobrevivir, por lo que el caso se encuadra dentro de una situación de extrema vulnerabilidad en Federación.

El estado del cuerpo y las pericias

Uno de los puntos más sensibles de la investigación está vinculado al estado en el que fue hallado el cuerpo, lo que condiciona el avance de las pericias médicas.

“Hasta el momento no tengo el informe autópsico, no pude conocer la causa de la muerte. Eso en parte en razón del estado en el que se encontraba el cuerpo de la víctima, en un estado de esqueletización muy avanzado”, explicó la fiscal.

Además, indicó que los restos fueron trasladados a Oro Verde para la realización de estudios más exhaustivos, con el objetivo de determinar con mayor precisión las causas del fallecimiento.

En paralelo, los primeros informes estiman que la joven podría haber estado sin vida durante un período cercano a un mes o incluso más, un dato que será confirmado con las nuevas evaluaciones médicas.

Qué se sabe sobre lo ocurrido en la vivienda

En relación a cómo se conoció el hecho, la fiscal detalló que fue el propio padre quien se presentó en la comisaría para alertar sobre la situación. A partir de ese momento, se desplegó el procedimiento policial que derivó en el hallazgo.

Luana y su hermana.

Sobre ese punto, Penón reveló lo que expresó la madre ante los efectivos: “Ella lo que manifestó en ese momento cuando llega, porque esto la policía toma a conocimiento porque el padre de la niña se presenta en la comisaría dando aviso que había encontrado a su hija muerta en su domicilio. Cuando la policía se constituye en el lugar, lo que manifiesta la madre espontáneamente es que hacía dos semanas que había dejado de respirar y que ya no había dado aviso”.

Ese testimonio se incorporó a la causa y forma parte de los elementos que analiza la Justicia para reconstruir lo sucedido dentro del domicilio en Federación.

Situación judicial y próximos pasos

En cuanto al estado de los imputados, la fiscal confirmó que ambos fueron detenidos inicialmente, aunque la situación procesal presenta diferencias. El padre recuperó la libertad con medidas restrictivas, una decisión que fue apelada por la fiscalía, mientras que la madre continúa detenida en el hospital bajo custodia policial.

La funcionaria también explicó que la mujer no pudo prestar declaración debido a su estado psicoemocional, por lo que se aguardan nuevas evaluaciones médicas para determinar cómo seguirá el proceso.

Finalmente, Penón señaló que la causa podría contemplar distintos escenarios según los informes que se incorporen en los próximos días. “Puede haber un atenuante, pero eso va a ser todo materia de evaluación de acuerdo a los informes médicos que vayamos recibiendo”.

La investigación en Federación sigue en curso y se espera que los resultados periciales permitan avanzar en la determinación de responsabilidades en un caso que generó fuerte conmoción.