Federación: estiman que la adolescente discapacitada hallada llevaba más de un mes fallecida

Una adolescente discapacitada fue hallada sin vida en una vivienda de la ciudad de Federación, en un caso que generó conmoción y que es investigado por la fiscalía bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte.

El hecho se conoció el jueves, cuando el cuerpo de la joven, que presentaba una discapacidad severa, fue encontrado en una casa del barrio 58 Viviendas de Federación.

De acuerdo a las primeras evaluaciones, el estado en el que se encontraba el cuerpo evidenciaba un tiempo prolongado desde el fallecimiento, lo que derivó en la intervención de peritos forenses.

Con el avance de la investigación, la fiscal del caso brindó precisiones sobre el tiempo estimado del deceso.

La estimación de la fiscalía

La fiscal Josefina Penón confirmó que la adolescente podría haber estado fallecida desde hacía aproximadamente un mes.

Según indicó en declaraciones al programa La Última Campana de Federación, el informe preliminar del médico forense permitió establecer esa estimación temporal.

Investigación en Federación.

El avanzado estado de descomposición dificultó en una primera instancia determinar la causa de la muerte, por lo que se dispusieron nuevos estudios.

En ese marco, los restos fueron trasladados a Paraná para la realización de peritajes más exhaustivos.

La situación de los padres y la causa

En paralelo, los padres de la adolescente permanecen detenidos en Federación y serán indagados en el marco de la causa.

La investigación fue caratulada de manera provisoria como abandono de persona seguido de muerte, mientras se avanzan con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre las líneas investigativas se analizan el contexto familiar, la situación de convivencia en el domicilio y el rol de cada uno de los involucrados.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con intervención de la fiscalía y peritos especializados.