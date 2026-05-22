Estudiantes celebraron el 25 de Mayo con danzas folclóricas en acto escolar

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de la escuela Juan Manuel de Rosas participaron de un acto patrio con chacarera, malambo y entrega de escarapelas en Paraná. “Siempre es un orgullo y más que nos elijan a nosotros por ser el último año”, expresó Alma, una de las estudiantes que formó parte del cuadro de baile.
La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°18 "Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas" realizó este viernes un acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con presentaciones artísticas protagonizadas por estudiantes de la institución.
La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en calles Primero de Mayo y Jorge Clark, donde alumnos y docentes participaron de la jornada patria organizada en vísperas del 25 de Mayo.
Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación de seis parejas de estudiantes que interpretaron una chacarera ante toda la comunidad educativa.
Danzas y tradición en el acto escolar
Los alumnos de sexto año fueron los encargados de llevar adelante parte de las actividades artísticas y también participaron en la entrega de escarapelas a todos los estudiantes de la escuela.
“Siempre es un orgullo y más que nos elijan a nosotros por ser el último año”, expresó Alma, una de las estudiantes que formó parte del cuadro de baile.
La alumna contó que la preparación de la presentación demandó aproximadamente una semana de ensayos y reconoció que “costó la coordinación”, aunque destacó el entusiasmo del grupo.
Otro de los estudiantes, Brandon, valoró la posibilidad de participar del acto y aseguró que el baile le resultó familiar porque ya tenía experiencia en clases de danza folklórica.
El malambo se llevó los aplausos
Luego de la chacarera, otra estudiante protagonizó una presentación de malambo que fue seguida con atención y aplausos por parte de alumnos, docentes y familias presentes.
La interpretación artística se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada patriótica organizada por la institución educativa.
Durante el acto, la escuela también promovió actividades vinculadas a la historia argentina y a la importancia de mantener vivas las tradiciones patrias entre los más jóvenes.
La celebración concluyó con muestras de reconocimiento para los estudiantes que participaron de las representaciones artísticas y con un fuerte acompañamiento de toda la comunidad educativa.