Liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa de Federación

La Justicia liberó a los padres de la menor fallecida en Federación y dispuso que ambos continúen sometidos al proceso con medidas sustitutivas de la prisión preventiva, en el marco de una causa que sigue en plena investigación y sin definiciones concluyentes.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, quien resolvió otorgar la libertad inmediata a los progenitores de la niña, identificada como Luana, aunque deberán cumplir condiciones judiciales mientras avanza el expediente, publicó Radio City.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad desde el momento en que se conoció el hallazgo del cuerpo de la menor en su vivienda, lo que motivó la intervención de la fiscalía y la detención inicial de sus padres.

Una investigación compleja y sin certezas

Con el avance de la investigación, los primeros resultados de la autopsia aportaron datos relevantes que modificaron el enfoque inicial. Según el informe preliminar, la menor habría estado al menos un mes fallecida al momento de ser encontrada.

Este dato resultó determinante para la causa, ya que abrió nuevos interrogantes sobre las circunstancias del hecho y el contexto en el que ocurrió la muerte de la niña dentro del domicilio familiar.

Además, los especialistas forenses indicaron que, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible establecer con precisión las causas del fallecimiento, lo que complejiza el proceso judicial.

Pericias, testimonios y nuevas líneas de análisis

Desde un primer momento, la fiscal Josefina Penón ordenó la realización de la autopsia y dispuso diversas medidas para esclarecer lo ocurrido, sin descartar ninguna hipótesis.

Entre las diligencias se incluyó la recolección de testimonios de vecinos y allegados, con el objetivo de reconstruir el entorno en el que vivía la menor y determinar posibles responsabilidades.

Uno de los aspectos centrales que analiza la Justicia es el tiempo que la niña habría permanecido sin vida dentro de la vivienda, situación que derivó en las primeras imputaciones y detenciones que ahora fueron revertidas.

Libertad con medidas sustitutivas

La resolución judicial no implica el cierre de la causa ni la desvinculación de los imputados. Por el contrario, los padres deberán cumplir con una serie de condiciones mientras continúan las pericias.

Si bien no trascendieron públicamente cuáles son esas medidas sustitutivas, la decisión establece que ambos seguirán a disposición de la Justicia en el marco del proceso.

El caso continúa en plena etapa investigativa y mantiene en vilo a la comunidad de Federación, ante la falta de certezas sobre las causas de la muerte y las circunstancias que rodearon el hecho.

El testimonio que aportó nuevos elementos

En medio de la investigación, el testimonio de la hermana de la adolescente aportó detalles significativos sobre el momento en que se conoció lo ocurrido.

Según relató en diálogo con un medio nacional, su hermano menor, de cinco años, le dijo: “Mi mamá y mi papá estaban peleando. Yo entré a la habitación de Luana y la vi muerta”.

A partir de ese relato, la joven tomó conocimiento de la situación, que luego sería confirmada por las actuaciones judiciales y los peritajes realizados, publicó Clarín.

Declaraciones sobre el contexto familiar

La hermana también brindó detalles sobre un contacto posterior con su madre. “Solo dijo: ‘se me murió la Luana hace una semana y no dije nada porque fue mi culpa’”, expresó, en una frase que se incorporó como elemento de análisis en la causa.

El testimonio incluyó referencias a situaciones previas dentro del hogar, que describió como complejas, y a un vínculo que se había vuelto más distante con el paso del tiempo.

Asimismo, señaló que en una oportunidad había advertido sobre el estado de salud de la menor, al notar signos de desnutrición y dificultades para acceder a la medicación correspondiente.

Un caso que aún busca respuestas

La investigación continúa abierta y con múltiples interrogantes. Las próximas pericias serán clave para intentar determinar las causas del fallecimiento y las posibles responsabilidades.

En ese contexto, la decisión de liberar a los padres marca un nuevo capítulo en una causa sensible, que mantiene en alerta a toda la comunidad.

La falta de certezas científicas sobre la muerte de la menor y los elementos reunidos hasta el momento configuran un escenario complejo, en el que la Justicia deberá avanzar con cautela para esclarecer lo ocurrido.