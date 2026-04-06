Federación: la hermana de la adolescente discapacitada hallada muerta reveló detalles escalofriantes

El caso que conmociona a Federación sumó en las últimas horas un nuevo elemento a partir del testimonio de la hermana de la adolescente hallada sin vida en su vivienda. Sus declaraciones aportaron detalles sobre lo ocurrido en los días previos y el contexto en el que se encontraba la joven.

El hecho se conoció el jueves, cuando la adolescente, que presentaba una discapacidad severa, fue encontrada sin vida en una casa del barrio 58 Viviendas de Federación. Las primeras pericias indicaron que el cuerpo evidenciaba un tiempo prolongado desde el fallecimiento.

En ese marco, la causa es investigada por la fiscalía bajo la carátula de abandono de persona seguido de muerte y los padres de la menor permanecen detenidos mientras avanzan las medidas judiciales.

El relato de la hermana y el momento del hallazgo

En diálogo con el medio Clarín, la hermana de la adolescente describió cómo se enteró de la situación a partir de su hermano menor, de cinco años. Según relató, el niño le manifestó: "Mi mamá y mi papá estaban peleando. Yo entré a la habitación de Luana y la vi muerta".

A partir de ese momento, la joven tomó conocimiento de lo ocurrido y posteriormente se confirmaría que la adolescente llevaba un tiempo considerable sin vida dentro de la vivienda.

También indicó que, en los días posteriores, pudo mantener un breve contacto con su madre. "Solo dijo: 'se me murió la Luana hace una semana y no dije nada porque fue mi culpa'", expresó.

Antecedentes familiares y contexto previo

El testimonio también incluyó referencias a la dinámica familiar en los meses anteriores. La joven sostuvo que existían antecedentes de situaciones complejas dentro del hogar y que su vínculo con la adolescente se había vuelto más distante en el último tiempo.

Además, señaló que en una ocasión advirtió sobre el estado de salud de su hermana, al notar signos de desnutrición y dificultades en el acceso a la medicación.

Emilia junto a su hermana Noelia.

Según su relato, también había intentado mantenerse en contacto, aunque en reiteradas oportunidades se le dificultaba el acceso a la vivienda.

La investigación y las medidas judiciales

La causa continúa en investigación en Federación, donde la fiscalía ordenó diversas pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento. Debido al estado del cuerpo, los restos fueron trasladados a Paraná para estudios complementarios.

Los padres de la adolescente permanecen detenidos con prisión preventiva, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios.

En paralelo, el hermano menor de la víctima quedó bajo el cuidado de la familia, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.