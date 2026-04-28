Robaron herramientas por casi $3 millones en un taller mecánico: “Genera una impotencia muy grande”

Un taller mecánico de Paraná fue blanco de un importante robo durante el fin de semana, en un hecho que dejó pérdidas cercanas a los 3 millones de pesos. El episodio ocurrió en calle Coronel Díaz, entre Sara de Eccleston y Provincias Unidas, en la zona de Villa Mabel.

El propietario del lugar, Marcelo Sommer, relató que al llegar a abrir el local se encontró con un escenario completamente alterado. “Fue un momento muy difícil. Encontrar el lugar de trabajo revuelto y notar la falta de herramientas genera una sensación de impotencia muy grande”, expresó en diálogo con Elonce.

“Es un golpe muy duro para quien vive de esto”

El damnificado explicó que las herramientas sustraídas no solo representan un valor económico significativo, sino también años de inversión y trabajo. “Son elementos que fui incorporando con el tiempo. En muchos casos, son difíciles de reemplazar por su costo o porque ya no se consiguen”, señaló.

En ese sentido, estimó que el monto total de lo robado ronda entre los 2,5 y 2,8 millones de pesos. Además, indicó que aún podría detectar nuevos faltantes a medida que ordena el espacio.

“Más allá del valor, se trata de herramientas esenciales para trabajar. Es un golpe muy duro para quien depende de esto todos los días”, agregó al hablar con Elonce.

El lugar por donde ingresaron al taller.

Cómo ingresaron al lugar

Según detalló, los delincuentes accedieron al interior del taller mecánico a través de un ventiluz ubicado a más de tres metros de altura, el cual contaba con protección.

“Se trata de un ingreso elevado y con rejas. Forzaron ese punto para poder entrar, lo que demuestra que no fue algo improvisado”, explicó.

Asimismo, vinculó el hecho con un terreno lindero en estado de abandono. “Es un espacio que genera preocupación en el barrio desde hace tiempo. Se han realizado reclamos, pero la situación persiste”, afirmó.

Marcelo Sommer, dueño del taller.

“Los responsables fueron detenidos, pero quedaron en libertad”

Tras radicar la denuncia, intervino personal policial que llevó adelante un operativo en la zona. Según el relato del propietario, dos personas fueron demoradas en el marco de la investigación.

Sin embargo, cuestionó lo ocurrido posteriormente. “Fueron trasladados y, pocas horas después, ya se encontraban nuevamente en el barrio. Eso genera mucha frustración”, sostuvo.

El mecánico manifestó que esta situación incrementa la sensación de vulnerabilidad. “Uno siente que no hay respuestas suficientes frente a este tipo de hechos”, remarcó.

El impacto en un contexto difícil

El propietario también hizo referencia al contexto económico actual y cómo influye en la recuperación tras el robo. “La actividad viene muy baja y reponer herramientas en este escenario es realmente complicado”, explicó.

En esa línea, agregó: “No es sencillo volver a empezar cuando los ingresos son limitados y los costos son cada vez más altos”.

Tras el hecho, Sommer comenzó a implementar medidas para reforzar la seguridad del taller mecánico. Indicó que evaluará la instalación de cámaras y la reparación del sistema de alarma, que presentaba fallas.

“Ahora la prioridad es proteger el lugar y tratar de seguir adelante, aunque no es fácil después de una situación así”, concluyó en diálogo con Elonce.