Violencia en un partido infantil en Paraná: el único detenido aseguró que no se encontraba en el Parque Gazzano

La violencia en Paraná vuelve a generar preocupación tras el grave episodio ocurrido en el Parque Gazzano durante un partido de fútbol infantil, donde un hombre resultó herido de bala. En las últimas horas, el único detenido por el hecho negó su participación y aseguró no haber estado en el lugar al momento del ataque, lo que introduce nuevas dudas en la investigación judicial.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes, cuando una discusión entre dos menores derivó en una pelea que involucró a sus padres. En ese contexto, uno de los adultos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la pierna izquierda de otro padre. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, generando conmoción entre las familias presentes.

A partir de la investigación, el lunes se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Tacuarí, en la ciudad de Paraná, donde se logró la detención de un sospechoso. El hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales y quedó acusado como presunto autor de los disparos.

Foto: Archivo Elonce.

La defensa niega la presencia en el lugar

El abogado defensor, Claudio Berón, brindó detalles sobre la versión del detenido tras mantener una primera entrevista. Según indicó, su cliente negó haber estado en el Parque Gazzano el día del hecho, lo que será un eje central de la estrategia de defensa.

Claudio Berón fue designado abogado defensor. Foto: Elonce.

En ese sentido, el letrado afirmó que su defendido “no estaba ese viernes en ese lugar”, remarcando que el acusado sostiene una coartada que buscará demostrar ante la Justicia. Esta declaración contrasta con las sospechas iniciales que derivaron en su detención.

Además, Berón indicó que cuentan con testigos que podrían respaldar la versión del detenido. “Tenemos dos testigos que vamos a aportar de ser necesario que estuvieron con él en su domicilio en calle Tacuarí, donde estaba trabajando haciendo una losa”, afirmó el letrado.

Foto: Archivo Elonce.

Medidas de prueba y avances en la causa

En el marco de la causa, la defensa anticipó que solicitará nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de realizar peritajes físicos que permitan comparar características del detenido con las imágenes registradas durante el episodio.

Sobre este punto, el abogado explicó: “Le he solicitado una constatación física de algunos rasgos particulares para hacer un cotejo con el video. Si bien no es tan nítido en el rostro, creemos que con otros signos característicos de ambas personas se puede llegar a realizar un cotejo comparativo”.

Asimismo, está previsto que se lleve adelante una rueda de reconocimiento, instancia en la que la víctima del disparo podría identificar al presunto agresor. Este procedimiento será clave para determinar la responsabilidad del detenido en el hecho.