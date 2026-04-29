Levantaron el paro de colectivos que afectaba el servicio interurbano y a Santa Fe

El servicio de colectivos comenzó a normalizarse este miércoles en Paraná tras levantarse el paro que afectaba el transporte interurbano y los viajes hacia la ciudad de Santa Fe. La medida había generado complicaciones desde las primeras horas del día y alcanzaba a unidades de las empresas ERSA y Fluviales.

El conflicto, que impactó directamente en la circulación de colectivos, fue impulsado por un grupo de trabajadores autoconvocados que impedían la salida de las unidades. La situación generó demoras y dificultades para los usuarios que dependen del servicio para trasladarse entre ambas ciudades.

La confirmación sobre el levantamiento de la medida fue brindada por el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, quien explicó a Elonce que la situación no respondió a una decisión gremial formal.

Intervención y normalización del servicio

Según detalló el funcionario, el Gobierno provincial tomó intervención desde temprano ante la interrupción del servicio de colectivos. “Nos enteramos hoy a la mañana que hubo un grupo de autoconvocados que impidieron la salida de los colectivos de ERSA del área interurbana y los de Fluviales que salen a Santa Fe”, indicó.

En ese marco, Steren señaló a Elonce que mantuvieron contacto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que aclaró que no se trataba de una medida gremial. “Nos comunicamos desde muy temprano con el gremio, que nos confirmó que no era una medida gremial, sino que fue una medida de autoconvocados”, explicó.

Además, agregó que el propio sindicato intervino para destrabar el conflicto. “El gremio pudo hacerlos entrar en razón y empezaron a salir los colectivos, ya que deben cumplir unas pautas obligatorias”, sostuvo.

Reclamo por situación laboral

El trasfondo del conflicto en el servicio de colectivos está vinculado a la situación de choferes que aún no han sido reincorporados. Según explicó el funcionario, el martes se realizó una instancia de mediación vinculada a este reclamo.

“Ayer tuvimos una mediación por la incorporación de los choferes que están sin trabajo, y UTA aseguró que se va a presentar una lista donde están los trabajadores que todavía están sin trabajo”, indicó Steren.

En ese sentido, consideró comprensible la preocupación de los empleados involucrados. “Es entendible que los trabajadores que están en esta situación estén preocupados y se sientan mal por todo lo sucedido”, expresó.

Finalmente, confirmó a Elonce que la situación fue superada. “Desde la UTA me confirmaron que se levantó”, afirmó, y agregó que desde la Secretaría de Transporte continúan trabajando para evitar nuevas interrupciones en el servicio de colectivos.