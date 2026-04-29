Todos los locales adheridos a la nueva edición de “Paraná ama la Milanesa”

“Paraná ama la Milanesa” y este miércoles 29 habrá descuento del 50% del valor de cada plato para consumir en cada uno de los 32 locales adheridos a la iniciativa.
Este miércoles se realiza una nueva edición de la propuesta gastronómica “Paraná ama la Milanesa”. Será de 20 a 00 hs en los 32 locales gastronómicos adheridos a la iniciativa.
El beneficio es de un descuento del 50% de su valor en cada plato de milanesa. Habrá opciones sin tacc. La promoción es para consumiciones en cada local, no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago.
El objetivo de esta iniciativa es que los paranaenses puedan salir a disfrutar y acompañar a la gastronomía local, que ofrecerá un descuento en el plato argentino por excelencia.
El subsecretario de Turismo y Presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, al respecto señaló: “Tiene que ver con promover un poco el negocio en momentos de retracción económica evidente, como es lo que estamos viviendo en materia macroeconómica”. El funcionario también remarcó que esta propuesta “se repite porque las ediciones anteriores han sido productivas”.
En ese sentido, Clavenzani agregó: “Haciendo eco de las palabras de la intendenta Rosario Romero, queremos ser un estado facilitador, lo concretamos, y la propuesta viene siendo un éxito”.
Por su parte, Marcelo Barsuglia, presidente de la AEHGP, invitó a la ciudadanía a concurrir a los locales adheridos para degustar los platos de milanesas. “Los esperamos a todos para que disfruten de una noche agradable entre amigos, familiares, compañeros de trabajo. La verdad que es la oportunidad como para como para poder salir y acceder a un muy buen descuento”.
Los locales adheridos
El Portal Náutico - Club Náutico
Nembyré - Playa del Rowing Club
Sushi Paraná - La Rioja 283
La Bartola Bar - Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
El Refugio Restó - Juan Báez 745
Las Vegas Pizzería - Buenos Aires 499
Giovani - Gral. Urquiza 1047
Pizza Paraná - Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Live Rock Pizza & Restó - 25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria - Av. Ramírez y Nogoyá
Picó - Av. Almafuerte 1793
Río Restó Bar - Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Liverpool City Restó - Alameda de la Federación 419
Boston Beer Pub - Corrientes 527
Lennox Bar (solo Sin Tacc) - Arturo Illia 488
El Estribo Resto Bar - Irigoyen 593
El Estribo Choperia- Italia 255
El estribo Coffee Bar - La Rioja 153
Iberico Bar - Victoria 407
La Cantina - Blas Pareras 2507
De Barro - Salta 624
Blas Bar Café Restó - Blas Parera y Carlos Darwin
Patio Alameda - Alameda de la Federación 435
Justo Restaurant - Alameda de la Federación 698, 1er. piso
Bar Maipú - Maipú y Perón
Maipú San Juan - San Juan 606, esquina Victoria
Maipú América - Av. Américas 2130
Gurichan - Uruguay 601
Bodegón Las Flores - Córdoba 528
La Zona Parrilla y Restaurante - Santiago del Estero 360
Florindas Resto Bar - 25 de mayo 555
Jardines del Triangular Patio Cervecero - Los Cisnes 2660. Bº El Triangular, Oro Verde
Continuidad de la iniciativa
Desde la organización adelantaron que la propuesta tendrá continuidad en los próximos meses con nuevas ediciones temáticas. En ese marco, se confirmó que la próxima convocatoria será “Paraná ama la pasta”, con una dinámica similar enfocada en otro tipo de platos.