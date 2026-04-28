Renovarán calle 25 de Mayo con dársenas para colectivos, un corredor verde y veredas nuevas

El municipio de Paraná proyecta renovar la calle 25 de Mayo con un corredor verde, mejoras en veredas, rampas de accesibilidad y dársenas para el transporte público. La intervención abarcará el tramo comprendido entre Plaza 1º de Mayo y la plazoleta Irigoyen, donde se desarrollan eventos como “Viví 25”.

La secretaria municipal de Planificación, Alejandra Flores, explicó a Elonce que la iniciativa busca generar “un corredor verde-humano para reducir la isla de calor y mejorar la accesibilidad del sector”.

El proyecto contempla la recomposición total de las veredas debido a que, según reconoció Flores, más del 50% de las superficies actuales se encuentran en mal estado.

Calle 25 de Mayo de Paraná

Además, se prevé la incorporación de un paño verde lineal sobre las veredas -que miden 5.50 metros de ancho-, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y el confort de quienes transitan la zona. “Se busca brindar otra forma de ver el espacio y bajar el calor que se percibe al caminarlo”, señaló la funcionaria.

Accesibilidad y circulación

La intervención incluirá la revisión de rampas en las esquinas para garantizar un recorrido accesible. También se proyecta la reorganización del transporte público en el área. Se construirán dos dársenas para el transporte público en las primeras cuadras, donde actualmente se concentran varias paradas. Las garitas serán unificadas y contarán con iluminación y asientos.

Alejandra Flores, secretaria municipal de Planificación (foto Elonce)

De acuerdo a lo que anticipó Flores, se estudian los ejemplares de arbolado que se encuentran en mal estado para evaluar su extracción e incorporar en ese espacio las dársenas para el acceso del transporte de pasajeros.

Trabajo con comerciantes

Desde el municipio informaron que mantuvieron reuniones con el sector comercial para presentar el proyecto y recibir consultas.

Según Flores, la propuesta fue bien recibida. “Era algo muy pedido porque cambiará mucho la manera en la que se camina la calle una vez finalizada la obra”, indicó.

Plazos y ejecución

La obra tiene un plazo estimado de 150 días y actualmente se encuentra en etapa de adjudicación, con evaluación de las ofertas presentadas.

No se prevén cortes totales de tránsito, aunque sí una reducción de circulación en una mano durante el desarrollo de los trabajos.

El proyecto forma parte de una estrategia de renovación urbana orientada a mejorar la movilidad, el entorno y el uso del espacio público en la ciudad.