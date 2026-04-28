 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Planifican un corredor verde en Paraná

Renovarán calle 25 de Mayo con dársenas para colectivos, un corredor verde y veredas nuevas

El municipio de Paraná proyecta una intervención integral en calle 25 de Mayo. La obra incluirá mejoras en veredas, arbolado, rampas de accesibilidad y dársenas para el transporte público, con un plazo estimado de 150 días, supo Elonce.

28 de Abril de 2026
Calle 25 de Mayo de Paraná
Calle 25 de Mayo de Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

El municipio de Paraná proyecta una intervención integral en calle 25 de Mayo. La obra incluirá mejoras en veredas, arbolado, rampas de accesibilidad y dársenas para el transporte público, con un plazo estimado de 150 días, supo Elonce.

El municipio de Paraná proyecta renovar la calle 25 de Mayo con un corredor verde, mejoras en veredas, rampas de accesibilidad y dársenas para el transporte público. La intervención abarcará el tramo comprendido entre Plaza 1º de Mayo y la plazoleta Irigoyen, donde se desarrollan eventos como “Viví 25”.

 

La secretaria municipal de Planificación, Alejandra Flores, explicó a Elonce que la iniciativa busca generar “un corredor verde-humano para reducir la isla de calor y mejorar la accesibilidad del sector”.

 

El proyecto contempla la recomposición total de las veredas debido a que, según reconoció Flores, más del 50% de las superficies actuales se encuentran en mal estado.

Calle 25 de Mayo de Paran&aacute;
Calle 25 de Mayo de Paraná

Además, se prevé la incorporación de un paño verde lineal sobre las veredas -que miden 5.50 metros de ancho-, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y el confort de quienes transitan la zona. “Se busca brindar otra forma de ver el espacio y bajar el calor que se percibe al caminarlo”, señaló la funcionaria.

 

Accesibilidad y circulación

 

La intervención incluirá la revisión de rampas en las esquinas para garantizar un recorrido accesible. También se proyecta la reorganización del transporte público en el área. Se construirán dos dársenas para el transporte público en las primeras cuadras, donde actualmente se concentran varias paradas. Las garitas serán unificadas y contarán con iluminación y asientos.

Alejandra Flores, secretaria municipal de Planificaci&oacute;n (foto Elonce)
Alejandra Flores, secretaria municipal de Planificación (foto Elonce)

De acuerdo a lo que anticipó Flores, se estudian los ejemplares de arbolado que se encuentran en mal estado para evaluar su extracción e incorporar en ese espacio las dársenas para el acceso del transporte de pasajeros.

 

Trabajo con comerciantes

 

Desde el municipio informaron que mantuvieron reuniones con el sector comercial para presentar el proyecto y recibir consultas.

 

Según Flores, la propuesta fue bien recibida. “Era algo muy pedido porque cambiará mucho la manera en la que se camina la calle una vez finalizada la obra”, indicó.

Plazos y ejecución

 

La obra tiene un plazo estimado de 150 días y actualmente se encuentra en etapa de adjudicación, con evaluación de las ofertas presentadas.

 

No se prevén cortes totales de tránsito, aunque sí una reducción de circulación en una mano durante el desarrollo de los trabajos.

 

El proyecto forma parte de una estrategia de renovación urbana orientada a mejorar la movilidad, el entorno y el uso del espacio público en la ciudad.

Temas:

Paraná calle 25 de Mayo Obra pública corredor verde accesibilidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso