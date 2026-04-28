Abrieron inscripciones para Convocatorias Culturales 2026: detalles y de cuánto es el cachét para los artistas

Las Convocatorias Culturales 2026 ya están abiertas en Paraná y representan una apuesta del municipio por fortalecer el sector artístico local. El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, confirmó que se trata de una iniciativa impulsada por la intendenta Rosario Romero, orientada a generar oportunidades laborales y ampliar el acceso a la cultura.

“Es una decisión política invertir y seguir invirtiendo en el ámbito de la cultura”, expresó el funcionario.

En ese sentido, remarcó el objetivo de inclusión cultural: “Mediante estas convocatorias se accesibiliza la cultura para que todos nuestros gestores, hacedores de la cultura y artistas tengan la oportunidad de poder trabajar con el municipio de la ciudad”.

Una agenda diversa con cinco líneas de acción

El programa contempla cinco líneas principales. Entre ellas se encuentra “Primera infancia”, destinada a obras infantiles y artistas circenses en jardines municipales. También “Cultura en escena”, que abarca música, teatro y danza en espacios como el Teatro 3 de Febrero y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

A estas propuestas se suma “Música en esta orilla”, orientada a ciclos musicales, y “Grabación de EP”: “El Estado municipal va a brindar un formato audiovisual y un video de 15 minutos en total con tres temas por banda o conjunto, y ese material es profesional y les queda”, detalló Arijón.

Además, se incorporan “Encuentros Culturales Comunitarios”, talleres barriales destinados a talleristas que deseen desarrollar proyectos en distintos espacios comunitarios. “Los talleristas se pueden inscribir, presentan su proyecto y después se selecciona. También va a ser remunerativo y una vez a la semana en distintas zonas barriales de la ciudad”, explicó.

Remuneración, requisitos y acceso gratuito

Uno de los puntos destacados de las Convocatorias Culturales es la remuneración para los artistas seleccionados. “Se les paga un cachét artístico, que es muy importante porque es una retribución económica dentro de la agenda cultural de la ciudad”, señaló el subsecretario.

Los montos varían según la disciplina y la cantidad de integrantes. Para solistas $150.000, dúos o tríos $300.000 y para grupos de más de 4 integrantes $450.000. En cuanto a los requisitos, se establecen duraciones mínimas: entre 30 y 45 minutos para música, de 10 a 15 minutos para danza y tiempos variables para teatro.

Convocatorias culturales 2026: Abren la inscripción para artistas

Finalmente, Arijón subrayó el impacto social de la propuesta: “Toda la comunidad va a poder acceder a espectáculos libres y gratuitos y de calidad. De esta forma, los artistas tienen su remuneración y el municipio genera una convocatoria abierta para todo el circuito artístico”.

Inscripción y participación comunitaria

La inscripción se realiza a través de la plataforma Mi Paraná, donde también se encuentran las bases y condiciones de cada línea. La programación se desarrollará entre mayo y octubre, con actividades en distintos espacios culturales de la ciudad.