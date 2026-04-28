Servicio Militar Voluntario: cómo inscribirse en 2026, requisitos y cuánto se cobra

Convocan al servicio militar voluntario 2026: requisitos, sueldo, inscripción y beneficios para jóvenes de 18 a 28 años. La iniciativa abre una oportunidad concreta para quienes buscan una primera experiencia laboral, formación técnica y estabilidad económica.
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva convocatoria al Servicio Militar Voluntario que ya incluye a los jóvenes nacidos en 2008. La iniciativa abre una oportunidad concreta para quienes buscan una primera experiencia laboral, formación técnica y estabilidad económica en un contexto complejo.
Con inscripción abierta durante todo el año, el programa apunta a personas de entre 18 y 28 años que quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas bajo un esquema que combina capacitación, disciplina y salario mensual.
Quiénes pueden anotarse al servicio militar voluntario
El requisito clave es cumplir con la edad al momento de iniciar la instrucción. A partir de allí, el proceso establece una serie de condiciones obligatorias:
- Tener entre 18 y 28 años
- Ser argentino nativo, por opción o naturalizado
- Ser soltero
- Contar con estudios primarios completos
- No registrar antecedentes penales graves
- Aprobar un examen psicofísico
Este último punto es determinante, ya que define si el aspirante está en condiciones de avanzar en el proceso de admisión.
Cómo es la inscripción paso a paso
A diferencia de otros programas estatales, la inscripción no es online. El trámite debe realizarse de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal correspondiente al domicilio del postulante.
Para iniciar el proceso hay que presentar:
- DNI actualizado (fotocopia)
- Partida de nacimiento
- Certificado de estudios
- Constancia de CUIL
- Foto color 4×4
Una vez entregada la documentación, comienza la etapa de evaluación. Si el aspirante supera los exámenes, deberá firmar un compromiso inicial de dos años, con posibilidad de renovación.
Cuánto cobra un soldado voluntario en 2026
Uno de los puntos que más interés genera es la remuneración. Según los últimos valores vigentes:
- Soldado voluntario de primera categoría: $659.720 mensuales
- Soldado voluntario de segunda categoría: $610.510 mensuales
El ingreso incluye además aguinaldo y aportes jubilatorios, lo que convierte al servicio en un empleo formal desde el inicio.
Beneficios: mucho más que un sueldo
El programa no se limita al ingreso económico. Los voluntarios acceden a una serie de beneficios que lo posicionan como una puerta de entrada al mundo laboral:
- Capacitación técnica y profesional
- Formación en tareas logísticas, administrativas y operativas
- Cobertura médica y obra social
- Posibilidad de desarrollar oficios
- Experiencia laboral valorada en el sector privado
Además, los aportes jubilatorios generados durante el servicio pueden transferirse una vez finalizada la etapa dentro de las Fuerzas Armadas.
Por qué crece el interés en el servicio militar
En un escenario donde conseguir empleo formal resulta cada vez más difícil para los jóvenes, el servicio militar aparece como una alternativa concreta. No solo garantiza ingresos estables, sino también formación y disciplina, dos factores altamente valorados en el mercado laboral.
Muchos de quienes ingresan utilizan esta experiencia como trampolín: algunos continúan carrera dentro de las Fuerzas Armadas, mientras otros migran al ámbito civil con herramientas que facilitan la inserción.