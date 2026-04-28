Asignación Universal por Hijo: cómo cambiar el titular y nuevos montos

La Asignación Universal por Hijo vuelve a estar en el centro de la agenda tras la confirmación de nuevos montos y la posibilidad de modificar tanto la titularidad como la forma de cobro del beneficio. Esta prestación, otorgada por la ANSES, está destinada a familias sin empleo formal, trabajadores informales o monotributistas sociales, y alcanza a menores de 18 años o personas con discapacidad.

Uno de los aspectos clave del sistema es que el cobro corresponde a un único titular, que puede ser madre, padre, tutor o un familiar cercano que tenga a su cargo al menor. Sin embargo, existen situaciones en las que se permite modificar esa titularidad para garantizar que el dinero llegue a quien efectivamente cuida al niño o adolescente.

Entre los casos más frecuentes se encuentran aquellos en los que el titular original ya no convive con el menor, cuando uno de los progenitores no puede ser localizado o cuando, aun compartiendo el hogar, se decide que el cobro quede en manos de uno solo de los adultos responsables.

Cómo hacer el cambio de titular en ANSES

El trámite para modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo debe realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo. Para iniciar la gestión, es necesario completar el formulario PS 2.73, conocido como formulario Madres.

Foto: Archivo Elonce.

El procedimiento incluye descargar y completar el formulario desde el sitio oficial, solicitar un turno, presentarse con la documentación requerida y luego verificar los datos en la plataforma Mi ANSES. Este proceso busca asegurar la correcta asignación del beneficio.

Además, se contempla la posibilidad de que adolescentes de entre 16 y 18 años cobren directamente la prestación, siempre que cuenten con una cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre, sin necesidad de intermediarios.

Cambiar el medio de cobro de forma digital

A diferencia del cambio de titularidad, la modificación del lugar o forma de cobro puede realizarse de manera completamente online. Este trámite permite elegir entre distintas opciones como cuenta bancaria, billetera virtual o retiro en sucursal.

Para hacerlo, es necesario ingresar a Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social, validar los datos personales, acceder a la sección de cobros y seleccionar el nuevo medio de pago. Luego, se debe confirmar la operación para que el cambio quede registrado.

Foto: Archivo Elonce.

Es importante tener en cuenta que esta modificación puede demorar hasta 60 días en hacerse efectiva. Además, en algunas regiones del país podrían existir diferencias en los beneficios asociados según el método de cobro elegido.

Nuevos montos desde mayo de 2026

En paralelo, la ANSES confirmó una actualización en los valores de la Asignación Universal por Hijo que regirá desde mayo de 2026. El incremento será del 3,4%, en línea con el esquema de movilidad basado en el Índice de Precios al Consumidor.

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Con este ajuste, el monto total por hijo menor de 18 años ascenderá a $141.312. Sin embargo, el pago mensual efectivo será del 80%, es decir, $113.050, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la asignación por discapacidad, el monto total llegará a $458.354, con un pago mensual directo de $366.683,20. El resto se abonará una vez cumplidos los requisitos de salud, vacunación y escolaridad. A estos ingresos se suma la Tarjeta Alimentar, que continúa funcionando como complemento para la compra de alimentos básicos.