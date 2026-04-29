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La Policía de Entre Ríos firmó un convenio para fortalecer la formación

La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con un instituto universitario para ampliar la formación, el acceso a carreras y la capacitación profesional.

29 de Abril de 2026
La firma del convenio
La firma del convenio

La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con un instituto universitario para ampliar la formación, el acceso a carreras y la capacitación profesional.

La Policía de Entre Ríos, a través de gestiones impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, firmó un importante convenio con el Instituto Universitario de Seguridad de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación académica y la capacitación profesional de su personal.

 

Este acuerdo permite ampliar las oportunidades de acceso a carreras, diplomaturas y programas de formación continua, promoviendo la actualización permanente y el desarrollo de nuevas competencias en materia de seguridad pública. Asimismo, consolida el vínculo institucional con el ámbito educativo, entendiendo que la preparación y el conocimiento son pilares fundamentales para una labor policial moderna, eficiente y cercana a la comunidad.

 

De esta manera, la institución “reafirma su compromiso con la profesionalización constante, apostando a una policía cada vez más capacitada, preparada y comprometida con los desafíos actuales”, se indicó.

Temas:

policía de entre ríos convenio capacitación Entre Ríos
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