La Policía de Entre Ríos firmó un convenio para fortalecer la formación

La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con un instituto universitario para ampliar la formación, el acceso a carreras y la capacitación profesional.
La Policía de Entre Ríos, a través de gestiones impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, firmó un importante convenio con el Instituto Universitario de Seguridad de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación académica y la capacitación profesional de su personal.
Este acuerdo permite ampliar las oportunidades de acceso a carreras, diplomaturas y programas de formación continua, promoviendo la actualización permanente y el desarrollo de nuevas competencias en materia de seguridad pública. Asimismo, consolida el vínculo institucional con el ámbito educativo, entendiendo que la preparación y el conocimiento son pilares fundamentales para una labor policial moderna, eficiente y cercana a la comunidad.
De esta manera, la institución “reafirma su compromiso con la profesionalización constante, apostando a una policía cada vez más capacitada, preparada y comprometida con los desafíos actuales”, se indicó.