Buscan actualizar salarios del personal de casas particulares en todo el país

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a una reunión para analizar los salarios del sector, en el marco de una sesión plenaria ordinaria que se realizará este jueves 30 a las 10, mediante modalidad virtual.

La convocatoria fue oficializada a través de la Resolución 3/2026, que estableció el encuentro en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El objetivo principal de la reunión es abordar la evolución de las remuneraciones mínimas de los trabajadores incluidos en el régimen especial establecido por la Ley 26.844.

Revisión salarial del sector

Durante la sesión, los integrantes del organismo analizarán la situación salarial del personal de casas particulares, uno de los sectores laborales con alta incidencia en el empleo registrado y no registrado.

La Comisión está integrada por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores, y tiene entre sus atribuciones la fijación de los salarios mínimos del sector.

Además, se previó que el encuentro se realizará mediante plataformas virtuales, en línea con las disposiciones vigentes que habilitan este tipo de modalidades para garantizar la continuidad de las actuaciones administrativas.

Rol de la Comisión

El organismo funciona como ente normativo del régimen laboral del personal doméstico y tiene a su cargo la definición de condiciones laborales, incluyendo escalas salariales.

La convocatoria se da en un contexto de revisión periódica de ingresos, en el que se evalúan variables económicas para determinar posibles actualizaciones.

Finalmente, se establece que la reunión se desarrollaría con un orden del día centrado en el análisis de los salarios mínimos, sin descartar futuras definiciones vinculadas a mejoras en las condiciones laborales del sector.