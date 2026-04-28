La app YPF permitirá ganar rendimientos por dinero en cuenta para competir con billeteras virtuales

REDACCIÓN ELONCE
La app YPF incorporará una función que permitirá generar rendimientos sobre saldos en cuenta, en alianza con YPF y Banco Santander Argentina, con el objetivo de competir con billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá.
La app YPF sumará una nueva herramienta financiera que permitirá a los usuarios obtener rendimientos sobre el dinero disponible en sus cuentas, en una estrategia conjunta entre YPF y Banco Santander Argentina. La iniciativa busca posicionar a la plataforma como un competidor directo de billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá.
Desde mayo, los usuarios podrán activar de manera opcional esta función, que habilita la generación automática de rendimientos sobre los saldos disponibles. Según informaron desde la petrolera, la tasa proyectada será competitiva dentro del mercado financiero digital, con el objetivo de incentivar el uso de la aplicación como herramienta de pago y ahorro.
Una alianza entre energía y banca digital
El proyecto implica que la gestión de los fondos y los instrumentos de inversión estará a cargo de Santander Asset Management, lo que permitirá automatizar el proceso de generación de rendimientos dentro del ecosistema digital de la app.
Desde el banco destacaron la estrategia detrás del lanzamiento. “Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia. Esta funcionalidad permite acceder a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app”, señaló José Bandín, representante de Santander Argentina.
YPF busca potenciar el uso del dinero digital
Por su parte, desde YPF remarcaron el crecimiento del ecosistema digital de la compañía. “El dinero en cuenta es hoy el medio de pago más utilizado dentro de la aplicación. Con esta nueva funcionalidad proyectamos acelerar su adopción y consolidar su uso”, explicó Mauro Cercós, gerente general de YPF Digital.
La compañía destacó que el objetivo es que los usuarios no mantengan fondos inactivos, sino que los utilicen para futuras compras de combustible mientras generan rendimientos de forma automática.
Un mercado cada vez más competitivo
La iniciativa se enmarca en la creciente competencia entre plataformas digitales de pagos y ahorro en Argentina. Con esta actualización, la app YPF busca ampliar su propuesta de valor, sumándose a un segmento dominado por billeteras virtuales que ya ofrecen rendimientos automáticos.
Actualmente, la aplicación cuenta con más de 3 millones de usuarios y maneja saldos que rondan los 10 millones de dólares, lo que representa una base significativa para la expansión del nuevo sistema financiero integrado.
Integración financiera y expansión digital
Desde Banco Santander Argentina señalaron que la estrategia apunta a consolidarse como socio financiero de los principales ecosistemas digitales del país, ofreciendo soluciones más simples, seguras y accesibles para los usuarios.
Con esta alianza, la app YPF se posiciona como un nuevo actor dentro del universo fintech argentino, combinando energía, consumo cotidiano y servicios financieros en una misma plataforma digital.