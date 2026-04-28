UPCN en alerta: Más de 400 personas afectadas y pagos con atrasos de más de doce meses

Este sábado se realizó un pago, pero no abarca la totalidad de afectados.

El gremio UPCN declaró el estado de alerta por atrasos en pagos que afectan principalmente al personal de enfermería en Entre Ríos. La medida fue confirmada por la secretaria gremial, Cristina Melgarejo, quien advirtió a Elonce sobre demoras prolongadas en distintos conceptos salariales.

“Hay atrasos significativos en varios ítems que tienen que ver mayoritariamente con enfermería, que son el pago del horario atípico, el cambio de tramo, el pago por funciones y la prolongación de jornada”, señaló. Además, explicó que si bien hubo algunos avances, “el día sábado se pagó por complementaria prolongación de jornada, pero no abarca la totalidad de los compañeros”.

La dirigente remarcó la gravedad de la situación: “Hay compañeros del Hospital San Martín que tienen atraso en estos pagos, en algunos casos de ocho o nueve meses, y en otros ya va a ser un año”. En ese marco, indicó que los reclamos fueron elevados ante el Gobierno provincial, aunque persisten demoras administrativas.

Demoras, expedientes y reclamos sin resolver

Desde el sindicato señalaron que los expedientes permanecen demorados dentro de la estructura estatal. “Se reclamaron en Gobierno porque la información que teníamos es que estaban paradas en Hacienda, se logró destrabar eso, pero ahora todo tiene que seguir su curso y tiene un atraso considerable”, explicó Melgarejo.

Asimismo, subrayó el impacto económico en los trabajadores: “Con la situación económica y social que se está viviendo, todo lo que sea cobro para los trabajadores es significativo”. También cuestionó la falta de cumplimiento de normativas vigentes: “Los cambios de tramo tienen que ser automáticos porque así lo dice la ley, y estos expedientes están girando en la administración pública y no salen”.

En esa línea, advirtió que la problemática condiciona futuras negociaciones: “No podemos llegar a paritaria con todos estos temas pendientes y esperamos que sea un llamado de atención a las autoridades”.

Posibles medidas y sobrecarga en el sistema de salud

Por su parte, la referente de enfermería, Patricia Sanabria, confirmó que el sector evalúa nuevas medidas. “Hoy tuvimos una reunión con delegados de todo el sector salud y se decidió realizar medidas sorpresivas porque esta situación no da para más”, afirmó.

Sanabria describió el contexto de sobrecarga laboral: “Las instituciones de salud están con una demanda que ha crecido exponencialmente y enfermería trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. Sabemos lo que significa rotar mañana, tarde y noche, o quedarse recargado 16 horas”.

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en enfermería

Además, precisó el alcance del problema: “Hay más de 400 expedientes girando en la administración pública que tienen que ver con esta deuda de pagos”. Y agregó: “Existen deudas incluso desde 2024, 2025 y parte de 2026”.

Acciones en marcha y continuidad del servicio

Desde UPCN aclararon que, por el momento, las medidas no afectarán la atención. “La semana que viene vamos a hacer radios abiertas en distintas localidades y también en Paraná, y las otras medidas las vamos a ir evaluando”, indicó Sanabria.