Pagos atrasados en salud de hasta seis meses: UPCN anticipó “medidas sorpresivas” si no hay "definiciones"

La UPCN se declaró en estado de alerta por pagos atrasados en salud, en especial en el área de enfermería, donde se registran demoras que en algunos casos llegan hasta más de seis meses. Así lo confirmó Carina Domínguez, secretaria adjunta del gremio, en diálogo con Elonce.

La dirigente explicó que la situación se repite en distintos hospitales de Entre Ríos y que impacta directamente en el cobro de adicionales como el horario atípico, una modalidad laboral que implica rotación permanente y limita la posibilidad de tener otro empleo.

En ese marco, Domínguez describió un escenario de malestar creciente entre los trabajadores, agravado por la situación salarial general y la acumulación de expedientes administrativos sin resolución.

Demoras, expedientes y reclamo gremial

“En salud en general estamos con inconvenientes de atraso de pago, pero particularmente en enfermería”, señaló Carina Domínguez al describir el conflicto. Y agregó: “Hoy se destrabó una serie de expedientes referidos al pago de programaciones de jornada, pero falta muchísimo y hay un descontento generalizado”.

Respecto a los tiempos de demora, explicó: “Los atrasos del pago del horario atípico van de dos meses, incluso en algunos casos más de un semestre”. También cuestionó la burocracia administrativa al afirmar que los expedientes “van de un lado para otro” entre ministerios.

En ese sentido, detalló: “El Ministerio de Economía pide informes, el Ministerio de Salud manda a los hospitales, y así van pasando los días”, lo que, según la dirigente, termina dilatando las soluciones.

La dirigente gremial explicó que uno de los ejes del reclamo también apunta a las demoras administrativas en la liquidación de adicionales. En ese sentido, destacó la necesidad de modernizar los sistemas de gestión. “Estamos trabajando en un sistema que genere automáticamente los códigos cuando un trabajador empieza a rotar, cuando realiza una prolongación o incluso cuando, por concurso, un enfermero accede a una función. Hoy ese adicional puede tardar hasta años en percibirse”.

86 enfermeros y una deuda aún mayor

Domínguez confirmó que parte de los pagos se efectivizó recientemente: “El pago que salió hoy alcanza a unos 86 enfermeros de distintos hospitales”. Sin embargo, aclaró que se trata solo de una fracción del total de deudas acumuladas.

Según explicó, el avance fue posible tras gestiones ante Hacienda y el Ministerio de Salud, aunque persisten numerosos expedientes sin resolver. “Todavía hay muchísimos trámites atrasados y desordenados”, advirtió.

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en enfermería

Además, señaló que el sistema de liquidación presenta fallas estructurales que dificultan el seguimiento de los casos y demoran el cobro de adicionales incluso durante años.

Posibles medidas y tensión con el Gobierno

La secretaria adjunta de la UPCN anticipó que, de no haber respuestas, el conflicto podría escalar. “Si la semana que viene no tenemos una definición, la profundización del conflicto está en camino”, afirmó.

En ese sentido, confirmó la posibilidad de medidas gremiales: “Vamos a desarrollar medidas sorpresivas para visibilizar la situación y apurar los tiempos”. También remarcó la presión que atraviesan los trabajadores: “Muchos están endeudados y no llegan a fin de mes”.

Finalmente, al referirse a la próxima paritaria provincial, Domínguez señaló que el gremio asistirá con firmeza a la negociación, aunque advirtió que las expectativas son limitadas ante el contexto económico actual.

El reclamo se mantiene abierto, con seguimiento permanente del sindicato y la expectativa puesta en una definición oficial en los próximos días.