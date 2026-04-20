UPCN anunció medidas de fuerza en el CGE por reclamos laborales pendientes

UPCN Entre Ríos anunció el inicio de medidas de fuerza “sorpresivas” en el Consejo General de Educación (CGE), al señalar falta de respuestas a distintos planteos vinculados con condiciones laborales y organización interna.

Desde el gremio indicaron que los reclamos fueron presentados en distintas instancias y que, hasta el momento, no obtuvieron soluciones concretas. En ese marco, la secretaria adjunta, Carina Domínguez, expresó: “Siempre dijimos lo mismo: estamos dispuestos al ordenamiento. El ajuste no lo vamos a aceptar”.

Según comunicó el sindicato, las acciones comenzaron en dependencias del organismo educativo provincial.

Cambios en horas extras y pagos pendientes

Entre los puntos cuestionados, UPCN señaló modificaciones en el sistema de horas extras dentro del CGE. De acuerdo con lo informado, esas tareas pasarían a asignarse por proyecto y definidas por cada jefe de área.

El sindicato sostuvo que ese esquema se implementaría “sin criterios claros ni participación de los trabajadores”.

Además, planteó la situación de una cuadrilla que trabajó durante enero. Sobre ese caso, Domínguez afirmó: “Los trabajadores necesitan cobrar lo que se les debe. Con compensatorios no se paga el alquiler. Eso no es ordenamiento, es ajuste”.

UPCN.

Reclamos por auxiliares escolares

Otro de los ejes expuestos por UPCN fue la situación de auxiliares en establecimientos educativos de la provincia.

El gremio mencionó falta de cobertura de vacantes, sobrecarga de tareas, desvinculación de suplentes con antigüedad y dificultades para acceder a capacitaciones.

También indicó que persisten reclamos por el boleto gratuito. En ese contexto, Domínguez sostuvo: “Les piden que sostengan el funcionamiento diario de las escuelas, pero no les reconocen sus derechos”.

Pedido de respuestas

Desde la organización gremial remarcaron que los planteos se arrastran desde la gestión anterior y reclamaron instancias de diálogo.

“Siempre apostamos al diálogo, pero el diálogo necesita dos partes. Hoy nos ponemos al frente del reclamo junto a los trabajadores”, señaló la dirigente sindical.

Finalmente, UPCN no descartó profundizar las medidas si no se registran respuestas oficiales en los próximos días.