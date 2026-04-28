Advierten que se adelantan las lluvias y sigue el frío polar en Entre Ríos

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos presenta cambios relevantes para los próximos días, con un escenario marcado por el frío persistente y la probabilidad de lluvias anticipadas. En Entre Ríos, al igual que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las condiciones climáticas estarán influenciadas por el ingreso de aire polar, lo que mantendrá temperaturas bajas y cierta inestabilidad.

Durante el inicio de la semana, el ambiente se caracterizó por mañanas frías y cielos con nubosidad variable. Las temperaturas mínimas se ubicaron en valores bajos, cercanos a los 5 grados, mientras que las máximas apenas lograron recuperarse durante la tarde. Este comportamiento también se replicó en distintas localidades entrerrianas, donde el frío se hizo sentir con intensidad.

Las previsiones indican que esta tendencia se sostendrá al menos durante las primeras jornadas. Para el martes, se espera cielo parcialmente nublado con una leve recuperación térmica, aunque sin abandonar el ambiente fresco típico de esta irrupción de aire frío.

Foto: Archivo Elonce.

Posibles lluvias y diferencias en los pronósticos

Uno de los puntos más relevantes del pronóstico es la posible llegada anticipada de lluvias. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones en el corto plazo, otros modelos climáticos advierten sobre la chance de lluvias débiles hacia mitad de semana.

Esta diferencia en los pronósticos introduce un escenario de incertidumbre, ya que las condiciones podrían modificarse en pocas horas. En Entre Ríos, la probabilidad de precipitaciones también se mantiene en análisis, aunque en principio serían fenómenos aislados y de baja intensidad.

Foto: Archivo Elonce.

A pesar de esta posible inestabilidad, el frío seguirá siendo protagonista. Las temperaturas mínimas continuarán en niveles bajos, especialmente durante las primeras horas del día, lo que obliga a mantener precauciones ante el descenso térmico.

Mejora temporaria y condiciones hacia el feriado

Hacia el jueves, las condiciones tenderían a estabilizarse nuevamente. Se prevé cielo algo nublado y temperaturas que, si bien seguirán siendo frescas por la mañana, mostrarán una leve recuperación durante la tarde, con máximas que podrían alcanzar los 22 grados.

El viernes, en el marco del feriado por el Día del Trabajador, se anticipa una jornada sin precipitaciones. El cielo se presentaría parcialmente nublado durante gran parte del día, con un aumento de la nubosidad hacia la noche, pero sin lluvias significativas.

En Entre Ríos, este panorama permitiría una mayor estabilidad para quienes planeen actividades durante el feriado, aunque el abrigo seguirá siendo necesario, especialmente en horarios matinales y nocturnos.

Fin de semana con buen tiempo en Entre Ríos

Las perspectivas para el fin de semana son favorables. Se espera un escenario con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas, lo que generará condiciones agradables durante las tardes, señaló Minuto Uno.

Las mínimas seguirán siendo frescas, con registros que podrían ubicarse entre los 8 y 12 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 y 22 grados, ofreciendo un clima más templado en comparación con el inicio de la semana.