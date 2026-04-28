Videos: un bólido brillante surcó e iluminó el cielo en Buenos Aires

Un bólido brillante cruzó el cielo de Buenos Aires durante la noche del lunes. El fenómeno duró apenas unos segundos.
La Ciudad de Buenos Aires vivió en la noche del lunes un fenómeno sorprendente cuando una luz atravesó el cielo. Cerca de las 22.50, cámaras de seguridad y celulares de vecinos captaron el paso de un bólido brillante y verdoso que generó revuelo.
Un fenómeno sorprendió a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano este lunes por la noche. Antes de la medianoche, alrededor de las 22:51, distintas cámaras captaron el paso de un bólido que atravesó el cielo con una intensa luz verdosa.
El evento pudo observarse en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en zonas cercanas al Río de la Plata, donde el destello iluminó brevemente el firmamento y generó asombro entre quienes lograron verlo.
Las imágenes registradas muestran una especie de “bola de fuego” desplazándose rápidamente de un extremo a otro del cielo nocturno. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue lo suficientemente brillante como para destacarse incluso en entornos urbanos con alta contaminación lumínica.
En algunos registros, se observa cómo la luz se intensifica durante su recorrido antes de desvanecerse, una característica típica de este tipo de eventos.
☄️😱 SORPRESA EN EL CIELO: CAPTARON UN METEORO SOBRE BUENOS AIRES
Una luz intensa cruzó el cielo y dejó a todos mirando para arriba 🌌
📍 El fenómeno ocurrió cerca de las 23:30 y fue registrado por varios usuarios en redes sociales.
💥 Se trató de un meteoro brillante (bólido)… pic.twitter.com/RqjIHWz4WT— El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) April 28, 2026
Qué es un bólido y por qué se produce
Un bólido es un tipo de meteoro extremadamente brillante. Se origina cuando un fragmento de roca o metal proveniente del espacio —conocido como meteoroide— ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre.
Al hacerlo, puede superar los 40.000 kilómetros por hora, y la fricción con el aire genera un aumento extremo de temperatura que provoca su incandescencia, visible desde la superficie como un destello intenso.
A diferencia de otros meteoros más pequeños, los bólidos pueden incluso fragmentarse durante su recorrido o generar pequeñas explosiones en el aire. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el objeto se desintegra antes de llegar al suelo.
Si bien el ingreso de partículas espaciales a la atmósfera ocurre de forma constante, los eventos con la intensidad de un bólido no son tan comunes, especialmente en zonas urbanas.