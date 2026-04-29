 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Hubo una persecución policial 

Camioneta circulaba a alta velocidad por Avenida Ramírez y cruzando en rojo: conductor fue detenido   

Un hombre fue detenido luego de una persecución policial tras circular a alta velocidad y cruzar semáforos en rojo. El vehículo fue retenido por infracciones.

29 de Abril de 2026
La camioneta quedó retenida
La camioneta quedó retenida

Un hombre fue detenido luego de una persecución policial tras circular a alta velocidad y cruzar semáforos en rojo. El vehículo fue retenido por infracciones.

Tras una persecución, la policía detuvo al conductor de una camioneta que circulaba a alta velocidad por Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná y cruzando semáforos en rojo.

 

El procedimiento se inició cuando los efectivos detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que avanzaba a gran velocidad, omitiendo reiteradamente las señales viales al cruzar varios semáforos en rojo, lo que representaba un riesgo para terceros.

 

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución que culminó a pocos metros de la intersección con calle La Paz, donde lograron interceptar el rodado y demorar a sus ocupantes.

 

Actitud reticente y medidas judiciales

Al momento de la identificación, el vehículo era conducido por un hombre, quien se encontraba acompañado por una mujer. Según se informó, ambos mantuvieron una actitud reticente y se negaron a colaborar con el procedimiento policial.

Frente a esta conducta, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la detención del conductor por el delito de resistencia a la autoridad. Asimismo, ordenó la correcta identificación de la mujer que lo acompañaba.

 

En tanto, el vehículo fue retenido por personal de tránsito debido a las múltiples infracciones cometidas durante la circulación. Elonce.com

 

Temas:

Paraná policía persecución Tránsito seguridad vial Avenida Ramírez
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso