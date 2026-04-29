Camioneta circulaba a alta velocidad por Avenida Ramírez y cruzando en rojo: conductor fue detenido   

Tras una persecución, la policía detuvo al conductor de una camioneta que circulaba a alta velocidad por Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná y cruzando semáforos en rojo.

El procedimiento se inició cuando los efectivos detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que avanzaba a gran velocidad, omitiendo reiteradamente las señales viales al cruzar varios semáforos en rojo, lo que representaba un riesgo para terceros.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución que culminó a pocos metros de la intersección con calle La Paz, donde lograron interceptar el rodado y demorar a sus ocupantes.

Actitud reticente y medidas judiciales

Al momento de la identificación, el vehículo era conducido por un hombre, quien se encontraba acompañado por una mujer. Según se informó, ambos mantuvieron una actitud reticente y se negaron a colaborar con el procedimiento policial.

Frente a esta conducta, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la detención del conductor por el delito de resistencia a la autoridad. Asimismo, ordenó la correcta identificación de la mujer que lo acompañaba.

En tanto, el vehículo fue retenido por personal de tránsito debido a las múltiples infracciones cometidas durante la circulación. Elonce.com