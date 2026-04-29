El camionero fallecido en el Parque Industrial de Paraná era de Corrientes

En la mañana de este miércoles se registró un trágico accidente laboral en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná cuando un operario perdió la vida tras quedar atrapado debajo de un camión que se dio vuelta mientras realizaba tareas de descarga.

El hecho se registró alrededor de las 7:50 sobre calle Izaguirre, dentro del predio de la empresa De Martin Hormigonera.

Desde la policía confirmaron a Elonce que la víctima fatal, fue identificada como Gerardo Hilario Taborda, de 48 años, domiciliado en la localidad correntina de Curuzu Cuatiá.

El Jefe de la Policía Departamental de Paraná, Comisario Hernán Góngora, explicó que el obrero “estaba descargando un camión con piedra mora, fina” y en momentos en que la batea “estaba arriba, el camión se vuelca hacia la izquierda y la persona que conducía el camión también cae y es aplastada por la cabina”.

Asimismo, en el interior del rodado, un volcador marca Ford modelo 1722, estaba la pareja de la víctima fatal, Daiana de los Ángeles Benítez de 28 años, que sufrió un traumatismo de cráneo leve, con un corte en el cuero cabelludo y fue trasladada al hospital San Martín. También es oriunda de Curuzú Cuatiá.

Góngora mencionó que el operario fallecido “trabajaba para la empresa que realiza el traslado de este tipo de material”.

Personal de Criminalista está a cargo de las pericias para establecer las causas que provocaron la pérdida de equilibrio del camión; también se analizarán las cámaras de seguridad que hay en el lugar, cuyas filmaciones ya fueron secuestradas.

La fiscal Dra. Paola Farinó quedó a cargo de la causa. Elonce.com