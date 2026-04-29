Cuánto cuesta seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026

El costo de viajar al Mundial para ver a la Selección argentina en Estados Unidos se posicionó como uno de los datos más relevantes de cara a la próxima Copa del Mundo, con un gasto estimado de US$7.850 para presenciar los tres partidos de la fase de grupos.

El debut será el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City frente a Argelia, mientras que los otros encuentros se disputarán el 22 de junio ante Austria y el 27 contra Jordania, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Según un informe de la consultora Focus Market para el blog “Hablemos de Plata” de Naranja X, el paquete incluye entradas, alojamiento, alimentación y traslados internos, con costos impactados por la alta demanda internacional.

Desglose de gastos y experiencia premium

El detalle del presupuesto contempla aproximadamente US$840 en entradas para los tres partidos, unos US$4.100 en hospedaje por diez noches con desayuno, US$1.610 en alimentación y gastos varios, y entre US$1.300 y US$1.450 en traslados y vuelos internos.

Este esquema representa una experiencia estándar, aunque el informe advierte que quienes opten por servicios de mayor nivel pueden superar fácilmente los US$12.000 en total.

El encarecimiento de los costos se vincula principalmente con la demanda global que genera el evento y la concentración de servicios en ciudades con alta ocupación hotelera durante el torneo.

Esfuerzo económico desigual

Uno de los aspectos más destacados del análisis es la diferencia en el esfuerzo económico que deben realizar los hinchas según su país de origen.

Mientras que un ciudadano austríaco necesita alrededor de 2,8 salarios promedio para afrontar el viaje, un argentino debe destinar cerca de 10 ingresos mensuales para cubrir los gastos.

En contraste, el panorama resulta aún más exigente para otras selecciones: un hincha argelino necesitaría más de dos años de salario completo, equivalente a unos 25 meses de ingresos.

“El costo total de asistir a la fase de grupos (…) se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía fuertemente según el ingreso”, explicó Damián Di Pace.

Impacto social y acceso al evento

El director de Focus Market analizó que esta situación genera una brecha en el acceso a los grandes espectáculos deportivos. “Para un argentino representa varios meses de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios (…) mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor”, señaló.

En ese sentido, agregó que la tendencia actual apunta a concentrar la presencia de público proveniente de economías con mayor poder adquisitivo. “En consecuencia, la Copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso”, sostuvo Di Pace.

Entradas más caras y tendencia global

El informe también relevó la evolución histórica del precio de las entradas, que registró un aumento significativo en las últimas décadas.

Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta la edición 2026, el valor promedio de los tickets creció un 1.258% en dólares.

En 1994, el precio promedio rondaba los US$250, mientras que para el próximo torneo se proyecta en torno a los US$3.395, con posibilidades de duplicarse o triplicarse en el mercado de reventa.

Un espectáculo cada vez más exclusivo

“La Copa que viene consolida una tendencia de exclusividad del fútbol global”, afirmó Di Pace, al referirse al incremento sostenido de precios.

El especialista detalló que los valores pueden ir desde US$120 en etapas iniciales hasta cerca de US$11.000 para la final, sin contar el impacto de la reventa.

“A esto se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta valores según la demanda, elevando aún más las barreras de acceso”, explicó.

Según el informe, este fenómeno modifica el perfil del público y transforma al fútbol internacional en un producto orientado a consumidores de alto poder adquisitivo.

Valor de los jugadores y cifras récord

El estudio también incluyó un análisis sobre la evolución del valor de mercado de los futbolistas en los mundiales.

Desde los US$18 a 28 millones que alcanzaban figuras como Roberto Baggio en 1994, las cifras crecieron hasta niveles históricos en la actualidad.

Para 2026, jugadores como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Erling Haaland podrían alcanzar cotizaciones cercanas a los US$230 millones.

Como referencia, Lionel Messi tuvo su pico en 2018, cuando su valor de mercado se ubicó en US$212 millones.