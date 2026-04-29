El dólar oficial cerró el miércoles cotizando a $1415 para la venta

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) opera a $1.415 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posiciona en $1.839,5. Entre los financieros, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.490,5, mientras que el MEP lo hace a $1.439.
El dólar oficial cae por segunda jornada al hilo luego de marcar cuatro jornadas al alza, y por primera vez en la semana quiebra los $1.400 en el segmento mayorista. El mercado interpreta el movimiento de los últimos días como un reacomodamiento dentro de un escenario todavía dominado por la calma cambiaria.
A nivel mayorista, el tipo de cambio se ubica a $1.394 para la venta. Pese al repunte de las ruedas pasadas, el tipo de cambio continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el BCRA, que hoy se estableció en $1703,2. La distancia entre ambos valores ronda todavía el 21,3%.
En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) opera a $1.415 para la venta y el promedio del BCRA, en $1.420,7. De esta forma, el dólar tarjeta se posiciona en $1.839,5. Entre los financieros, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.490,5, mientras que el MEP lo hace a $1.439. En tanto, el dólar blue cotiza a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.