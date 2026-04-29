Aumentan los vuelos desde mayo por la suba de la tasa de seguridad aeroportuaria

El Gobierno nacional dispuso una actualización en la tasa de seguridad aeroportuaria que impactará directamente en el costo de los vuelos a partir del 28 de mayo. La medida fue oficializada mediante la resolución 258/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El cambio implica un incremento en el gravamen que se aplica a los pasajes de vuelos, tanto en rutas de cabotaje como regionales e internacionales. Este cargo forma parte del precio final que abonan los pasajeros y está destinado a financiar aspectos vinculados a la seguridad aeroportuaria.

La decisión se enmarca en una revisión de los valores vigentes, que no registraban actualizaciones desde 2016, según se detalla en la normativa publicada en el Boletín Oficial.

Cómo impacta en los pasajes

A partir de la entrada en vigencia, los pasajes de vuelos de cabotaje tendrán un aumento significativo en la tasa, que pasará de $20 a $6.500. En el caso de los servicios regionales, el valor se incrementará de 4,42 a 5 dólares, mientras que para los destinos internacionales subirá de 8 a 9 dólares.

Estos valores se trasladarán de forma directa al precio final que pagan los pasajeros, ya que la tasa forma parte de la estructura tarifaria de las aerolíneas.

El organismo explicó que la actualización responde a la necesidad de adecuar los montos a las inversiones requeridas en materia de seguridad y tecnología, además de corregir el atraso tarifario acumulado durante los últimos años.

Destino de los fondos

Según se detalló en la resolución, la tasa vinculada a los vuelos tiene como objetivo financiar distintas áreas operativas del sistema aeroportuario. Entre ellas, se incluyen la modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, mejoras en infraestructura de seguridad y la incorporación de nuevas tecnologías de control.

También se prevé la capacitación del personal y el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y certificación dentro del sistema aeronáutico.

Contexto internacional y costos

La suba en la tasa de los vuelos se produce en un contexto de incremento en los costos del sector aéreo a nivel global. En las últimas semanas, el precio de los pasajes ya registraba aumentos asociados al encarecimiento del combustible.

De acuerdo a informes internacionales, la suba del petróleo impactó de manera directa en los costos operativos de las aerolíneas, lo que derivó en ajustes en las tarifas. En ese escenario, algunas compañías comenzaron a aplicar recargos adicionales vinculados al combustible.