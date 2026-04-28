Hidroavión sorprendió con un acuatizaje en la zona portuaria de la ciudad de Victoria

REDACCIÓN ELONCE
Una aeronave adaptada para operar sobre el agua descendió en el puerto de Victoria y generó gran interés entre vecinos y turistas. El vuelo tuvo fines recreativos y podría repetirse en los próximos días.
El acuatizaje de hidroavión en Victoria sorprendió a vecinos y visitantes en la zona portuaria, donde una aeronave descendió sobre el agua y captó la atención por su particular modalidad de operación. El hecho ocurrió en las últimas horas y dejó una postal inusual en el paisaje del delta entrerriano.
Se trató de un avión modelo Cessna 182 Skylane, matrícula LV-KDM, que cuenta con pontones especialmente diseñados para amerizar en ríos y superficies acuáticas. La aeronave era tripulada por dos hombres oriundos de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, quienes realizaban un recorrido de carácter recreativo.
Este tipo de aeronaves livianas se utilizan habitualmente para travesías turísticas y vuelos recreativos, debido a su versatilidad y autonomía. Permiten conectar distintos puntos del país sin depender exclusivamente de aeródromos o pistas tradicionales.
Vuelo recreativo y nueva escala prevista
Según se informó, el arribo a Victoria formó parte de un plan de vuelo que incluía distintas ciudades de la región, aprovechando las condiciones naturales del litoral. La experiencia combinó turismo, aviación y el entorno natural característico de la zona.
Los pilotos manifestaron su intención de regresar el próximo viernes 1° de mayo, en lo que sería una nueva escala dentro de su itinerario, reveló el periodista Gerardo Ramón Gómez. Además, se indicó que, por recomendación de Prefectura Naval, en futuras visitas el acuatizaje se realizará en la zona del Club de Pescadores.
El episodio generó un marcado interés entre quienes se encontraban en el lugar, quienes observaron de cerca la maniobra y registraron imágenes del momento, destacando la singularidad del hecho.