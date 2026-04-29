“Asesinos” a los opositores y “chorros” a los periodistas: los cruces de Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo y tenso cruce con la prensa acreditada en el Congreso de la Nación. Al ingresar al Palacio Legislativo a paso raudo, escoltado por su hermana Karina y con el Gabinete a pleno detrás suyo, el mandatario reaccionó con insultos ante las insistentes preguntas sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ante la consulta reiterada de un cronista sobre por qué sostiene al funcionario en su cargo, y tras escuchar que alguien le gritaba "corrupto", el jefe de Estado se mostró visiblemente fastidioso y respondió sin frenar su marcha con un fuerte agravio generalizado: "Corruptos son ustedes".

(La Nación).

El silencio de los ministros

El clima de hostilidad también se reflejó en el resto de la comitiva oficial. Los ministros que caminaban detrás del Presidente evitaron responder a las consultas periodísticas. Las únicas excepciones fueron el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora nacional Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes al menos saludaron y se excusaron ante los micrófonos.

Este episodio en el Congreso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una escalada del Gobierno contra la prensa. El jueves de la semana pasada, Milei ordenó a la Casa Militar prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, retirando las credenciales a más de 60 trabajadores de prensa.

(NA).

Cruce con la oposición

La tensión en el Congreso de la Nación alcanzó niveles inéditos durante la presentación del primer informe de gestión de Manuel Adorni, con el presidente Javier Milei como protagonista de varios y escandalosos episodios desde uno de los palcos del recinto.

El libertario rompió con la tradición al decidir presenciar la sesión desde uno de los palcos del primer piso, abandonó su rol de espectador para intervenir activamente en el debate, cruzando a gritos a legisladores de la oposición.

En este marco, el mandatario se mostró visiblemente furioso ante las constantes interrupciones y críticas que recibía su jefe de Gabinete por parte de los bloques opositores. Lejos de mantener la investidura protocolar, reaccionó con vehemencia cada vez que el discurso de Adorni, era cuestionado desde las bancas.

(NA).

“Asesinos”

El momento de mayor voltaje ocurrió durante una de las intervenciones de los bloques de izquierda. Ante los cuestionamientos hacia la política económica y social del Gobierno, el Presidente se asomó desde el palco y, señalando directamente a los diputados, lanzó una acusación lapidaria que paralizó por unos segundos el recinto.

"150 millones de personas... tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos, dale...", gritó Milei, en una clara alusión a las víctimas atribuidas a regímenes comunistas y socialistas a lo largo de la historia.

La presencia del jefe de Estado en un informe de gestión de su ministro ya era considerada una anomalía institucional, pero su participación directa en los cruces verbales marcó un nuevo hito en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Mientras Adorni intentaba retomar su exposición técnica, el foco de atención se desplazó definitivamente hacia el palco presidencial.