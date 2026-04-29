El argentino Andrada recibió 13 partidos de suspensión por golpear a rival en segunda división de España

La suspensión de Esteban Andrada se convirtió en uno de los hechos más resonantes del fútbol español tras confirmarse una sanción de 13 partidos al arquero argentino por agredir a un rival durante un encuentro de la segunda división. El castigo fue impuesto luego del violento episodio ocurrido en el partido entre Huesca y Zaragoza, disputado el pasado domingo en el estadio El Alcoraz, en Aragón.

El Comité de Disciplina del fútbol español determinó que doce de los encuentros corresponden a la agresión directa a otro jugador, mientras que el restante se debió a la expulsión por doble amonestación previa. El arquero, ex Boca y Lanús, protagonizó una acción que rápidamente generó repercusiones tanto dentro como fuera del campo de juego.

¡ANDRADA PEGÓ UNA PIÑA DE LOCOS! | #Shorts

El hecho se produjo en un contexto de alta tensión deportiva, con ambos equipos comprometidos en la lucha por evitar el descenso. El partido terminó con triunfo de Huesca por 1-0, pero quedó marcado por la violencia en el tramo final.

Un partido cargado de tensión

El encuentro había comenzado con intensidad desde el primer minuto. A los siete minutos del primer tiempo, Esteban Andrada contuvo un penal ejecutado por Oscar Sielva, lo que generó los primeros roces entre los jugadores. Aquella acción ya anticipaba un clima tenso que se mantendría durante todo el partido.

En el segundo tiempo, Sielva tuvo revancha y marcó el gol del triunfo desde los doce pasos a los 19 minutos. Mientras tanto, Zaragoza se encontraba en una situación comprometida en la tabla, lo que aumentaba la presión sobre los futbolistas.

Andrada había recibido su primera amonestación por protestar una decisión arbitral relacionada con otro penal a favor de Huesca. Con el resultado adverso, el arquero intentaba acelerar las acciones para buscar el empate en los minutos finales.

La agresión que desató el escándalo

El momento más crítico ocurrió en el tiempo adicional. Cuando se jugaban los últimos instantes, Andrada intentó ejecutar rápidamente un tiro libre desde la mitad de la cancha. Sin embargo, el árbitro fue advertido por el VAR sobre una posible agresión previa y detuvo el juego para revisar la jugada.

En ese contexto, el defensor rival Jorge Pulido se acercó al arquero y le dirigió algunas palabras. La reacción de Andrada fue inmediata: primero lo empujó, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y la expulsión.

Lejos de retirarse, el arquero reaccionó con violencia, corrió hacia Pulido y le propinó un golpe de puño en el rostro que lo derribó. La acción desató una tangana generalizada entre los jugadores, con empujones, corridas y recriminaciones en el campo de juego.

Durante el tumulto, Andrada también recibió un golpe por parte del arquero rival Dani Jiménez, quien fue expulsado y sancionado con cuatro fechas.

El fallo del Comité y sus fundamentos

El Comité Ejecutivo del fútbol español explicó los motivos de la dura sanción. Según el informe oficial, el arquero adoptó “una actitud agresiva” tras la expulsión y se dirigió voluntariamente hacia el capitán rival para agredirlo.

El organismo destacó la existencia de “premeditación mínima”, al considerar que el jugador se desplazó hasta la posición del rival antes de ejecutar el golpe. Además, se señaló el uso de “fuerza excesiva”, lo que constituyó un agravante clave en la decisión.

También se tuvo en cuenta el daño físico provocado, ya que Pulido sufrió un hematoma en el pómulo izquierdo. El Comité subrayó que la agresión generó un enfrentamiento colectivo que no representa los valores del deporte.

Repercusiones y posibles consecuencias

El entrenador de Zaragoza, David Navarro, expresó su preocupación por la situación personal del arquero. “Esteban está dolido por lo que sucedió. Me preocupa la persona porque es un ser humano, ha cometido un error y lo va a pagar”, manifestó.

Navarro también remarcó que este tipo de hechos no deben ocurrir en el fútbol y menos en un clásico regional. “Esa imagen nos mancha a todos y tenemos que darle una vuelta para que no vuelva a suceder jamás”, añadió en conferencia de prensa.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. (AP).

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, había calificado la acción como una “auténtica barbaridad” y consideró que el arquero debía recibir varios meses de suspensión, publicó La Nación.

El descargo de Andrada

Tras el escándalo, Andrada realizó un descargo público en el que expresó arrepentimiento. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, afirmó en un video difundido por Zaragoza.

El arquero intentó contextualizar su reacción al señalar que se trató de una “situación límite” en la que perdió el control. Además, destacó que en toda su carrera había sido expulsado solo una vez, buscando presentar el hecho como un episodio aislado.

Según trascendió, también se comunicó de manera privada con Pulido para pedirle disculpas y cerrar el conflicto tras un episodio que tuvo repercusión internacional.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Futuro incierto

Más allá de la sanción, la continuidad de Andrada en Zaragoza quedó en duda. Versiones periodísticas indicaron que el arquero podría no volver a jugar en el club tras lo ocurrido.

La gravedad del hecho, sumada a la extensa suspensión y al impacto mediático, generó un escenario complejo para el futbolista argentino, cuya carrera atraviesa ahora uno de los momentos más delicados.