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Nico Vázquez debutará como presentador en un reality de música

Telefe difundió el primer adelanto de Popstars, el reality que descubrió a Bandana y Mambrú y que tendrá a Nico Vázquez como presentador.

29 de Abril de 2026
Nico Vázquez
Nico Vázquez

Telefe difundió el primer adelanto de Popstars, el reality que descubrió a Bandana y Mambrú y que tendrá a Nico Vázquez como presentador.

Telefe difundió el primer adelanto del regreso de Popstars, el reality que marcó una generación, que vio nacer a bandas como Bandana y Mambrú y que buscará las próximas grandes voces del pop.

 

Después de tantas especulaciones sobre quién estará frente al recordado siglo, finalmente el canal de tres pelotas eligió al actor Nico Vázquez como su conductor. Otros de los nombres que resonaban eran el de Ian Lucas, Nico Occhiato e incluso se habló del regreso de Marley, quien actualmente conduce Por el Mundo.

 

En el video promocional, Vázquez expresó su felicidad por participar del proyecto: “Hay momentos que te cambian la vida y muchas de ustedes están listas para eso. Popstars no es solo un programa, es una oportunidad que te puede cambiar la vida para siempre. Yo voy a estar acá para vivirlo con vos”.

Su participación frente al ciclo marca un hito importante, ya que es la primera vez que Popstars tiene un conductor en la historia de su ciclo. En sus ediciones anteriores, una voz en off oficiaba el rol de relator del reality con formato documental.

 

Con años de trayectoria en ficción y teatro, Vázquez demostrará su destreza en la conducción de un formato extendido. Aunque ya probó la conducción en los Kids' Choice Awards Argentina (Nickelodeon) en 2011 y en la edición de 2019 del evento Un sol para los chicos.

 

Telefe aún no compartió la fecha de estreno oficial del ciclo, pero se especula que dará inicio una vez finalizado Gran Hermano: Generación dorada.

Temas:

Nico Vázquez Popstar
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