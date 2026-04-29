Realizaron jornada de vacunación contra gripe y neumonía en Plaza Alberdi de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Se realizó una jornada de vacunación contra la gripe y la neumonía en Plaza Alberdi de Paraná, registró Elonce. La actividad se enmarcó en la Semana de la Vacunación de las Américas.
Realizaron una jornada de vacunación contra gripe y neumonía este miércoles en Plaza Alberdi de Paraná, en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas. El operativo fue llevado adelante por equipos de los hospitales Hospital San Roque y Hospital San Martín, con el objetivo de acercar las vacunas a la población.
Durante la jornada, se aplicaron dosis contra la gripe y la neumonía a personas mayores de 65 años y a quienes presentan factores de riesgo.
El supervisor de la División Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Carlos Miranda, destacó la importancia de la campaña. “Las vacunas son efectivas, seguras y previenen enfermedades que son prevenibles por vacunación”, afirmó.
La campaña de vacunación continuará en los establecimientos públicos de salud de la provincia, donde se aplican las dosis correspondientes de acuerdo a cada grupo.
Prevención ante el frío y recomendaciones sanitarias
Desde el área de Salud señalaron que la iniciativa se realizó ante la proximidad de una ola de bajas temperaturas, con el objetivo de reducir complicaciones por enfermedades respiratorias. En ese sentido, recomendaron a los adultos mayores verificar sus esquemas de vacunación, especialmente en lo referido a la neumonía.
Además de la vacunación, se aconsejó evitar la exposición al frío y mantener las medidas de cuidado durante el invierno.
Miranda remarcó la importancia de estar inmunizados para prevenir cuadros graves de influenza y otras enfermedades respiratorias.
Sobre la Semana de Vacunación en las Américas
La Semana de Vacunación en las Américas (SVA) es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que tiene como objetivo promover la equidad y el acceso a la vacunación en todos los países de la Región de las Américas. En el centro de esta iniciativa están las incansables actividades de los países para llevar la vacunación a los grupos de población vulnerables que tienen poco o ningún acceso a servicios de salud habituales como los habitantes de la periferia urbana, las zonas rurales o fronterizas y las comunidades indígenas.
La historia de SVA se remonta a la propuesta que los Ministros de Salud de la Sub Región Andina presentaron en el 2002, a raíz del último brote de sarampión endémico que ocurrió en el continente. En esa propuesta pedían que se realizara una campaña sincronizada de vacunación con todos los países andinos, para llegar a las poblaciones más vulnerables, poner un fin del brote, y prevenir brotes futuros. Hoy en día, la Región de las Américas está enfrentando nuevos brotes de sarampión, después de haber sido declarada libre de esta enfermedad en 2016.
Como parte de la SVA cada año, más de 40 países y territorios en las Américas se juntan para crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y para vacunar a sus poblaciones, haciendo un esfuerzo especial para alcanzar a las personas que no tienen acceso regular a servicios de salud, incluyendo personas indígenas, migrantes, poblaciones de borde y personas viviendo en franjas urbanas. La SVA ha sido un conductor clave de inmunización en las Américas, llevando a que más de 1.000 millones de personas sean vacunadas contra un rango de enfermedades desde el 2002.