Nueva regla en el fútbol: expulsarán a jugadores que se tapen la boca al discutir

La FIFA anunció una nueva regla en el fútbol que comenzará a aplicarse a partir del Mundial 2026 y que apunta directamente a conductas dentro del campo de juego. Entre los cambios, se establece que los jugadores que se tapen la boca durante discusiones podrán ser sancionados con expulsión.

La decisión forma parte de una serie de modificaciones en el reglamento internacional y se implementará oficialmente desde el 1 de julio de 2026. Según se indicó, la nueva regla en el fútbol busca reforzar los controles sobre el comportamiento de los futbolistas en situaciones de conflicto.

El anuncio fue confirmado por la FIFA a través de un comunicado, en el que se detalló que las federaciones y organizadores de competiciones podrán adoptar estas medidas incluso antes de su entrada en vigencia.

Expulsión por conductas en el campo

De acuerdo a lo informado, la nueva regla en el fútbol establece que cualquier jugador que se cubra la boca mientras mantiene un intercambio verbal con un rival, un compañero o el árbitro podrá recibir tarjeta roja directa.

El objetivo de la medida es evitar que se oculten expresiones ofensivas o discriminatorias, especialmente en contextos donde no pueden ser registradas con claridad por las cámaras o los árbitros.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó el fundamento de la decisión. “Si un jugador se tapa la boca y dice algo, debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho”, señaló.

Además, agregó: “Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo”.

Contexto de la medida

La implementación de la nueva regla en el fútbol se da en un contexto de mayor control sobre episodios vinculados a insultos racistas o conductas discriminatorias dentro del juego.

Uno de los antecedentes recientes que impulsó este debate ocurrió en un partido de la Liga de Campeones, donde se investigaron expresiones ofensivas durante un cruce entre futbolistas, lo que derivó en sanciones disciplinarias.

En ese marco, la FIFA busca reforzar la transparencia en las interacciones dentro del campo y evitar situaciones que no puedan ser detectadas o sancionadas.

Otras modificaciones previstas

Además de esta medida, también se contemplan sanciones para protestas colectivas contra decisiones arbitrales.

Según se informó, los jugadores que abandonen el campo en señal de protesta podrán ser expulsados, al igual que miembros del cuerpo técnico que inciten esa conducta.

También se estableció que, en caso de que un equipo provoque la suspensión de un partido por este tipo de acciones, el encuentro podrá darse por perdido.