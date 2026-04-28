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Charly García fue dado de alta tras una cirugía renal y ya descansa en su casa

Permaneció una semana internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde se le practicó una nefrectomía parcial programada. A los 74 años, el artista evolucionó favorablemente, no presentó complicaciones y continúa su recuperación en su domicilio.

28 de Abril de 2026
Charly García fue dado de alta.
Charly García fue dado de alta.

Permaneció una semana internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde se le practicó una nefrectomía parcial programada. A los 74 años, el artista evolucionó favorablemente, no presentó complicaciones y continúa su recuperación en su domicilio.

El legendario músico Charly García fue dado de alta y ya se encuentra en su domicilio, luego de haber permanecido internado durante una semana en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, por una cirugía renal programada.

 

El artista fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón, el pasado 21 de abril, en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

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A los 74 años, el intérprete pasó por el quirófano y, tal como habían indicado desde el nosocomio en un comunicado oficial, la intervención se realizó según lo previsto, evolucionó favorablemente, se recuperó en una habitación común y no presentó complicaciones.

 

Además, García no requirió diálisis en ningún momento, ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento, y así continuó el proceso de recuperación hasta este martes 28, cuando fue dado de alta y derivado a su domicilio.

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