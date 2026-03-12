“Te esperamos con los brazos abiertos”: el conmovedor saludo de sus compañeros a Esteban

En el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná permanece internado Esteban Bogado, el niño de 12 años que días atrás sufrió una grave descarga eléctrica. En medio de su recuperación, recibió un emotivo gesto de apoyo: sus compañeros de fútbol del Club Atlético Belgrano, integrantes de las categorías 2012 y 2013, junto a su profesor, le enviaron un saludo especial que se transmitió en vivo por Elonce Stream durante el programa “Belgrano tu Pasión”, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

Programa " BELGRANO TU PASION" - ELONCE Radio & Stream FM 98.7

El gesto emocionó a todos. Mientras el programa salía al aire, Esteban seguía la transmisión desde el hospital, acompañado por su familia y el equipo médico que sigue de cerca su recuperación. En cada palabra de sus amigos se reflejó el cariño que lo rodea y la fuerza que buscan transmitirle en este momento difícil.

“Queríamos mandarte un saludo con todos los chicos. Te deseamos lo mejor y que te recuperes pronto. Acá te vamos a estar esperando”, expresó el profesor del equipo, rodeado por los pequeños futbolistas que también quisieron enviarle su mensaje.

Un saludo lleno de cariño

Uno a uno, los chicos tomaron la palabra para hablarle a su compañero. Con timidez, pero con el corazón puesto en cada frase, le enviaron fuerzas para que pronto pueda volver a la cancha. “Recuperate pronto Esteban, te vamos a estar esperando”, dijo uno de sus amigos.

Otro agregó con orgullo: “Esteban juega de 4 y lo hace muy bien”.

Las palabras continuaron entre sonrisas, aplausos y gestos de afecto. “Ojalá te recuperes pronto, Esteban. Te queremos mucho”, dijo otro de los chicos, mientras el grupo asentía con la cabeza.

Finalmente, todos juntos levantaron la voz en un mensaje que resumió el sentimiento de todo el equipo: “Recuperate lo antes posible. Te esperamos con los brazos abiertos”.

El cierre fue aún más emotivo. Los chicos, unidos en una sola voz, dijeron mirando a cámara: “Te esperamos, Esteban”.

Un accidente que conmovió al barrio

El episodio que dejó al niño internado ocurrió el sábado 7 de marzo al mediodía, mientras jugaba a la pelota con otros chicos en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid, en la ciudad de Paraná.

En medio del juego, la pelota cayó dentro del patio de una casa que tiene un alto tapial y un portón metálico. Según relataron vecinos del lugar, Esteban se acercó para tocar timbre y pedir que le devolvieran la pelota, pero nadie respondió.

Ante esa situación, decidió trepar para intentar recuperarla. En ese momento recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó atrapado contra la estructura metálica del portón.

Quienes presenciaron la escena describieron momentos de gran angustia. El niño habría permanecido más de un minuto en contacto con el portón electrificado. Un vecino intentó ayudarlo, pero también recibió una descarga al acercarse.

El rescate y la rápida asistencia

En medio de la desesperación, una mujer del barrio logró intervenir y apartarlo utilizando un palo, lo que permitió cortar el contacto con el metal energizado y que el niño cayera al suelo.

De inmediato se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia. Minutos después, Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.

Tras el accidente, el niño sufrió quemaduras severas en sus piernas, por lo que el equipo médico continúa realizando controles y evaluaciones para descartar complicaciones.

La esperanza de volver a casa

En las últimas horas, la evolución favorable del niño renovó la esperanza de su familia, de sus amigos y de todo el barrio que sigue de cerca cada novedad sobre su estado de salud. Cada parte médico positivo es recibido con alivio y emoción por quienes lo conocen. Mientras tanto, sus compañeros ya imaginan el momento en que Esteban vuelva a ponerse la camiseta del equipo y regrese a la cancha.

El mensaje que le enviaron en vivo fue, para todos, una forma de acompañarlo en este proceso y recordarle que no está solo. Desde la cancha, desde el barrio y desde cada rincón donde lo conocen, la espera es la misma: que Esteban vuelva pronto y que, como dijeron sus amigos frente a cámara, pueda regresar “con los brazos abiertos” a jugar y a compartir con quienes lo quieren.