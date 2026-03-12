Quini 6 de $390.000.000: el deseo del agenciero tras vender la boleta ganadora

La ciudad de Victoria amaneció este jueves con una noticia que rápidamente se convirtió en tema de conversación en cada esquina, en cada comercio y en cada reunión de vecinos. Un apostador acertó los seis números del Quini 6 Tradicional y se llevó un premio de $390.000.000, con un ticket que fue vendido en la Agencia N° 919, propiedad de Sandro Della Mea. Desde entonces, la curiosidad crece en la ciudad: nadie sabe todavía quién es el flamante millonario.

El propio agenciero contó que se enteró del premio casi por casualidad y que la noticia lo sorprendió tanto como al resto de la comunidad. “La verdad es que yo ni siquiera había visto el sorteo. Me enteré porque un colega me mandó un mensaje avisándome que el premio había salido en la agencia . A partir de ahí empezaron a llegar las felicitaciones y los mensajes, pero todavía no sabemos quién es el ganador”, relató en diálogo con Elonce.

Un apostador ganó un premio multimillonario del Quini 6 en Victoria

Della Mea explicó que la identidad del apostador sigue siendo un misterio, algo bastante habitual en este tipo de premios, sobre todo cuando las apuestas se realizan de manera ocasional. Según indicó, la ubicación de su agencia hace difícil saber si el ganador es vecino de Victoria o alguien que simplemente pasaba por la ciudad.

“La agencia está en una esquina que es salida de la ciudad, entonces pasa mucha gente que va para el lado de Nogoyá o de Gualeguay. Muchos paran, juegan y siguen viaje. Por eso no sabemos si el apostador es de Victoria o si fue alguien que venía de paso”, explicó.

Un premio histórico para la agencia

Para el agenciero, la venta de este ticket ganador representa un momento muy especial después de muchos años de trabajo. Hace un cuarto de siglo que atiende su agencia y, aunque ya había vendido premios importantes, nunca había ocurrido algo de esta magnitud. “Hace 25 años que tengo la agencia. Hemos dado premios, sí, pero nunca uno tan grande como este. Para nosotros es algo enorme y también una alegría muy grande saber que desde acá salió un premio así”, expresó.

Desde que se conoció la noticia, la agencia se transformó en un punto de curiosidad permanente para los vecinos. Muchos se acercan a preguntar si ya apareció el ganador o si existe alguna pista sobre su identidad. “Desde anoche todo el mundo pregunta lo mismo: ‘¿Quién es el ganador?’. La gente cuando juega siempre sueña con llevarse el premio, pero cuando finalmente sale, la curiosidad aparece enseguida”, contó entre sonrisas.

La discreción del ganador

A pesar de la expectativa que generó el premio, el agenciero explicó que en estos casos la discreción suele ser la regla. “Hoy la situación hace que muchas personas prefieran no contar que ganaron. Es algo totalmente entendible. Si me pasara a mí, probablemente tampoco lo diría. Por eso desde las agencias siempre tratamos de respetar la privacidad del apostador”, señaló.

El ganador puede reclamar su premio presentándose directamente en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) o también acercándose a la agencia donde realizó la jugada. Mientras tanto, la incógnita sigue abierta.

Cuando sale un premio, vuelve la ilusión

Más allá del misterio sobre el nuevo millonario, el impacto del premio ya se siente en la agencia. Desde temprano, muchos apostadores volvieron a probar suerte con la esperanza de repetir la historia.

“Hoy ni bien abrimos ya había gente jugando al Quini. Cuando sale un premio grande siempre pasa lo mismo: la gente se entusiasma y vuelve a apostar”, explicó Della Mea.

El interés también se alimenta por los montos cada vez más altos que ofrece el juego. “El Quini está teniendo pozos de miles de millones de pesos. Son cifras impresionantes y eso hace que cada vez más gente se anime a jugar”, agregó.

El deseo del agenciero

En medio de la alegría por el premio vendido, el agenciero compartió un deseo que muchos vecinos también repiten. “Ojalá que la persona que ganó sea de Victoria. Sería muy lindo que ese dinero quede en la ciudad. Pero si no es de acá, igual bienvenido sea para quien haya tenido la suerte”, expresó.

Antes de despedirse, también quiso agradecer a quienes todos los días pasan por la agencia con la esperanza de que la suerte toque su puerta. “Quiero agradecer a todos los apostadores que confían en la agencia. Gracias a ellos seguimos trabajando y soñando con que aparezcan nuevos premios”, dijo.

Mientras tanto, en Victoria la pregunta sigue flotando entre mates, charlas y miradas curiosas: ¿quién será el afortunado que se llevó los $390 millones del Quini 6?.