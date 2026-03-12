ARCA lanzó una advertencia por correos falsos que intentan robar datos personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una advertencia en las últimas horas ante la circulación de una nueva estafa digital que utiliza el nombre del organismo para engañar a contribuyentes mediante correos electrónicos.

El fraude consiste en el envío de un mail que imita la imagen institucional del organismo y busca que las víctimas entreguen información personal. El objetivo de los estafadores es obtener datos sensibles mediante técnicas de suplantación de identidad.

Según informaron desde el organismo, varios usuarios comenzaron a recibir estos mensajes en los que se solicita realizar una supuesta verificación de identidad para evitar inconvenientes en sus operaciones.

El correo fraudulento invita a los destinatarios a “renovar la clave fiscal” y para completar el supuesto trámite pide enviar una fotografía del DNI junto con un video selfie del contribuyente.

Cómo funciona la estafa

Desde ARCA explicaron que el mecanismo corresponde a una modalidad conocida como phishing, una técnica utilizada para engañar a las personas y obtener información confidencial.

El mensaje utiliza el nombre, el logo institucional e incluso direcciones de correo similares a las oficiales, lo que puede generar confusión entre los usuarios. En algunos casos también aparece el número de DNI del destinatario para darle mayor credibilidad al contenido.

Correos falsos que advirtió ARCA.

Sin embargo, el organismo aclaró que nunca solicita este tipo de información por correo electrónico ni pide a los contribuyentes enviar documentos personales mediante este canal.

Qué recomienda el organismo

Ante la detección de estos mensajes, ARCA recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal oficial de comunicación directa con los contribuyentes.

Desde la entidad remarcaron que no envían correos electrónicos solicitando datos personales, pagos ni descargas de archivos.

En caso de recibir un mensaje sospechoso, las autoridades recomiendan no responder el correo, evitar abrir enlaces o archivos adjuntos y realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales.