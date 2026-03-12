Ayudar Hace Bien: Clubes de Leones lanzaron campaña para recolectar útiles escolares

REDACCIÓN ELONCE
Clubes de Leones de Paraná impulsan una campaña solidaria para reunir útiles escolares, guardapolvos y calzado destinados a niños de escuelas de la ciudad. La iniciativa convoca a vecinos a colaborar con donaciones antes del inicio del ciclo lectivo.
Los Clubes de Leones de Paraná lanzaron una campaña solidaria para recolectar útiles escolares, guardapolvos y calzado con el objetivo de asistir a niños que necesitan ayuda para comenzar el ciclo lectivo. La iniciativa es impulsada por el Club de Leones Paraná Centro, Mujeres en Acción y Paraná Parque Urquiza. La propuesta forma parte de la campaña denominada “Vamos juntos a la escuela" de la Fundación Ayudar Hace Bien que tiene por objetivo reunir materiales escolares nuevos o en buen estado que luego serán entregados a estudiantes de distintas escuelas de la ciudad.
Al respecto, la presidenta de Centro de Leones Mujeres en Acción, Rosell Andrean, explicó que la campaña comenzó a fines de febrero con la recolección de donaciones. Según detalló, las integrantes de la organización comenzaron aportando útiles escolares y dinero para comprar más materiales. “Propusimos que cada una pueda donar útiles, como lápices, cuadernos o dinero, y con todo lo reunido vamos a comprar más materiales que tienen que ser nuevos”, explicó.
También destacó el espíritu solidario que impulsa la iniciativa. “Ayudar siempre es una caricia para el alma y nosotros trabajamos permanentemente con las escuelas”, expresó.
Además, los organizadores informaron que quienes deseen colaborar también pueden comunicarse con los miembros de la organización para coordinar la entrega a este número: (0343) 155074773.
Dónde se reciben las donaciones
Por su parte, representantes del Club de Leones Paraná Centro indicaron que ya comenzaron a recibir distintos elementos. Entre ellos se encuentran guardapolvos, carpetas, zapatillas y otros materiales escolares. Las donaciones pueden acercarse a la sede ubicada en Pellegrini 547, los martes de 9 a 13 y los jueves de 16.30 a 19.
"El objetivo del leonismo es ayudar a la comunidad", sentenció la directora del Club de Leones Paraná Centro, Aida Alfaro.
A la campaña también se sumó el Club de Leones Paraná Parque Urquiza. Sus integrantes, Aarón Verón y Daniel Siciliano, explicaron que el trabajo se realiza de manera conjunta entre las distintas instituciones de la ciudad. “Es una tarea común entre los clubes de Leones de Paraná para poder ayudar a los chicos que más lo necesitan”, señalaron.
En ese caso, las donaciones también pueden acercarse a la sede ubicada en Santos Domínguez 713, donde se reciben aportes de lunes a sábados de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20.
Objetivo de la campaña solidaria
Los organizadores remarcaron que la iniciativa busca acompañar a familias que tienen dificultades para adquirir útiles escolares. La campaña también incluye la recolección de ropa y calzado para estudiantes.
Desde las organizaciones destacaron que la respuesta de los vecinos ha sido positiva y esperan continuar recibiendo aportes durante los próximos días. El objetivo final es reunir la mayor cantidad posible de útiles para que los niños puedan comenzar el ciclo lectivo con los materiales necesarios.