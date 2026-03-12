Entre pinturas, teatro y magia: La Hendija solicitó apoyo económico y abrió múltiples talleres culturales

REDACCIÓN ELONCE
En el Centro Cultural La Hendija, referente del lugar repasó el intenso año de actividades y explicaron los desafíos que enfrentan para sostener la propuesta artística. Además, detalló a Elonce que las inscripciones a talleres están abiertas.
En el Centro Cultural La Hendija, ubicado en pleno centro de Paraná, se multiplican las propuestas culturales que convocan a artistas y público de distintas disciplinas. Exposiciones, obras teatrales, talleres y muestras forman parte de una agenda que busca consolidar al espacio como un punto de encuentro para la cultura local.
Durante una recorrida por el lugar, Elonce dialogó con Osvaldo Chinnici, uno de los referentes del proyecto cultural, quien compartió su mirada sobre el presente del espacio.
“2025 fue un año muy intenso, con muchas propuestas, obras, muestras, donde hubo mucha gente. Este año queremos repetirlo”, expresó.
Un espacio cultural que se sostiene de forma independiente
Sin embargo, detrás de la intensa agenda cultural también existen desafíos vinculados al sostenimiento económico del proyecto. Desde la organización explicaron que el espacio funciona de manera autogestionada y sin aportes externos.
“Como no recibimos ningún tipo de aporte, nos manejamos totalmente en forma privada. Lanzamos una propuesta para que la gente que quiera se pueda sumar a colaborar como peñistas, como era en otra época, con una mínima cuota”, explicó.
El objetivo de esta iniciativa es reunir fondos que permitan continuar con los distintos proyectos culturales que se desarrollan en el lugar.
“El tema es tratar de solventar los distintos proyectos que tenemos acá. Se hace complicado en función de que los costos elevados”, agregó.
Una campaña para sumar apoyo de la comunidad
Ante este escenario, el equipo del espacio cultural lanzó una campaña de colaboración abierta al público a través de una plataforma digital.
“Hicimos un proyecto junto a la gente de Donar Onliine y, a través de esa plataforma, se pueden realizar donaciones en la cuenta de La Hendija desde $5.000 en adelante. La gente automáticamente empieza a colaborar con nosotros”, señaló.
La propuesta no solo busca recaudar fondos, sino también fortalecer el vínculo entre el espacio cultural y la comunidad.
“La idea también es que la gente se sume a las distintas instancias que tiene La Hendija. Quienes se asocien van a tener descuentos en las entradas en las distintas actividades”, adelantó.
Talleres, muestras y actividades todo el año
Además de la campaña de apoyo, el Centro Cultural La Hendija mantiene abierta la inscripción a distintos talleres artísticos para todas las edades.
“Teatro, tela, acrobacia aérea, fotografía, pintura y canto para niños. Es más, ahora también se va a abrir un espacio para un taller de magia, así que tenemos una propuesta bastante interesante”, enumeró.
Quienes deseen participar o colaborar pueden contactarse a través de las redes sociales del espacio cultural.
El espacio cultural se encuentra ubicado en calle Gualeguaychú 171, en una zona céntrica de Paraná, lo que facilita el acceso para el público que quiera acercarse a conocer las propuestas artísticas.