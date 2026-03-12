Denunció discriminación escolar contra su hija con autismo: “La corrieron como si hubiera cometido un delito”

El conflicto comenzó cuando Inés Verdún intentó inscribir a su hija Ámbar en una institución secundaria de Paraná, luego de que la adolescente finalizara el nivel primario. Sin embargo, según denunció la madre, distintas escuelas se negaron a aceptar la inscripción una vez que conocieron la condición de la estudiante.

“Mando un email, me dicen que cuentan con varios bancos disponibles. Voy a la escuela y cuando menciono la condición de mi hija me dicen que lo van a pensar”, relató la mujer sobre uno de los intentos de inscripción.

Según su testimonio a Elonce, después recibió una respuesta inesperada. “Me enviaron que la habían rechazado sin ningún motivo”, sostuvo Verdún, quien decidió hacer público el caso al considerar que se trató de un acto de discriminación.

Reunión con el Consejo General de Educación

Tras la difusión del caso, Verdún fue convocada por autoridades del Consejo General de Educación para analizar la situación.

“El martes fui convocada por el CGE, al tercer piso. Allí funciona el área de gestión privada a cargo del subdirector Jorge Bergallo, una directora de secundaria y una supervisora de primario a la cual conozco de la trayectoria de Ámbar en la escuela primaria Virgen de la Medalla Milagrosa”, expresó.

Durante el encuentro, la madre planteó su pedido principal: que el caso sea reconocido como discriminación. “Les pedí que expresen una sanción para las autoridades. Prefirieron correr a mi niña como si hubiera cometido un delito y no a quienes cometieron un acto de discriminación, que son los directivos la escuela Nuestra Señora de la Esperanza”.

Críticas a las alternativas propuestas

De acuerdo con el relato, desde el organismo educativo le ofrecieron dos posibles instituciones para que su hija continúe la secundaria. No obstante, aseguró que ninguna de las opciones resultaba adecuada para la situación de Ámbar.

“Al no reconocer este acto de discriminación, ellos —cuando se labra un acta— primero dialogan. A mí me recibieron con una hoja ya firmada, condicionada a dos escuelas. Una era una escuela técnica; mi hija no está para una escuela técnica, es de doble jornada. Ella hace horario reducido. Lo consulté con su equipo y ellos también me dicen que esa escuela no”, afirmó.

También cuestionó la ubicación y el contexto de una de las propuestas. “La escuela tiene baja matrícula por hechos reiterados de inseguridad en un barrio lejano a mi domicilio. A mí me pareció hasta una burla”.

En ese contexto, la madre también se refirió a una de las instituciones estatales que le fueron sugeridas como alternativa para la continuidad escolar de su hija y recordó una reunión previa que había mantenido con sus directivos. “Era una escuela estatal con la cual yo me reuní el año pasado con parte de sus directivos. La lectura que ellos hacen —y con la que yo coincido— es: ¿por qué cuando hay problemas o dificultades, en vez de resolverlos en el ámbito donde la niña viene cursando, la corren a nuestro ámbito, donde nosotros ya tenemos dificultades?”

Madre denuncia discriminación escolar para su hija con TEA

La decisión de continuar con el reclamo

A pesar de las dificultades, aseguró que continuará con el proceso administrativo y con la visibilización del caso. Según explicó, ya cuenta con un número de expediente para el seguimiento del trámite. “A medida que avance, se van a comunicar conmigo”, indicó.

La madre remarcó que su lucha busca sentar un precedente para otras familias. “Cada vez que algo te moviliza uno tiene que marcar la diferencia, para que cuando vengan los de atrás ya haya medio paso ganado para cualquier lucha”, comentó.

Antes de finalizar, también destacó un gesto que le dio esperanza. “Quiero agradecer. Hoy me comuniqué con la rectora de la escuela rural de Villa Fontana y me dijo que me iba a dar la primera entrevista el 27 de marzo. Estoy bastante contenta”, finalizó.