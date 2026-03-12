Preocupación de familias en la Escuela “Maestro Entrerriano”: chicos de primer grado sin docente

Padres y madres de alumnos realizaron un reclamo frente a la Escuela “Maestro Entrerriano”, ubicada en calle Victorio Camerano al 1900, en Paraná. Las familias manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan los estudiantes de primer grado desde el inicio del ciclo lectivo.

Según denunciaron, los niños no cuentan con una maestra asignada ni con un aula propia para desarrollar las actividades escolares. En ese contexto, indicaron que los alumnos están recibiendo clases en la biblioteca del establecimiento.

El planteo fue realizado durante la mañana de este jueves y se centró en la necesidad de una solución inmediata para los chicos que recién comienzan la etapa escolar.

Durante un móvil televisivo, madres y padres explicaron que los estudiantes se encuentran bajo el cuidado de personal administrativo o de la biblioteca cuando no hay docentes disponibles.

Reclamo por la falta de docente

Una de las madres presentes en el lugar, explicó que la situación se mantiene desde el inicio de las clases. Según detalló, los niños de primer grado no tienen una maestra asignada de manera estable.

“Los nenes de primero no están con maestra hace dos semanas y tampoco tienen un aula. Están en una biblioteca con sillitas de jardín y una mesa redonda”, señaló.

Escuela "Maestro Entrerriano". Foto: Elonce.

La madre agregó que en algunos momentos los estudiantes quedan bajo la supervisión de la vicedirectora o de personal que no cumple funciones docentes, lo que genera preocupación entre las familias.

Según indicaron los padres, esta situación afecta el proceso de aprendizaje de los chicos, quienes recién comienzan la etapa escolar después de haber transitado el nivel inicial.

Preocupación por las condiciones de clases

Las familias también señalaron que los alumnos realizan pocas actividades pedagógicas durante la jornada. Algunos padres indicaron que sus hijos pasan gran parte del día con una sola fotocopia como material de trabajo.

Además, expresaron inquietud por situaciones ocurridas durante los primeros días de clases, como momentos en los que los chicos habrían quedado sin supervisión debido a problemas en la institución.

Los padres explicaron que realizaron intentos para mantener reuniones con las autoridades del establecimiento con el objetivo de obtener respuestas sobre la situación.