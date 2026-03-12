Patronato anunció el sorteo de una moto entre quienes tengan la cuota al día

El club Patronato lanzó una nueva propuesta destinada a reconocer a quienes acompañan a la institución como socios. Se trata de un sorteo mensual que premiará a los asociados que tengan su cuota al día y que en esta primera edición tendrá como premio principal una moto 0 kilómetro.

La iniciativa fue presentada oficialmente por la institución y comenzará a implementarse durante marzo. Además del vehículo, también se entregarán otros premios para los participantes.

La responsable de prensa del club, Gimena Gaitán, explicó que la propuesta busca incentivar la participación de los socios y fortalecer el vínculo con la comunidad rojinegra.

Los premios y quiénes pueden participar

Según detallaron desde el club, el sorteo tendrá tres premios. El primero será una moto 0 km, el segundo una camiseta oficial de la institución y el tercero un televisor de 50 pulgadas.

Gaitán señaló que podrán participar todos los socios que tengan la cuota del mes abonada. “Todos los socios con la cuota de marzo al día van a participar del sorteo de una moto. Además habrá otros premios, como una camiseta oficial y un televisor de 50 pulgadas”, indicó.

Sorteo Patronato.

La dirigente agregó que la intención es que este tipo de beneficios se mantenga en el tiempo para la masa societaria.

Un sorteo que se repetirá todos los meses

El primer sorteo se realizará el 31 de marzo y será transmitido en vivo a través de La Casa de Patrón, el streaming oficial del club en su canal de YouTube.

En ese sentido, Gaitán destacó que la idea es sostener la iniciativa de forma permanente. “A partir de ahora todos los meses los socios de Patronato van a poder participar del sorteo de una moto”, afirmó.

Actualmente la institución cuenta con alrededor de 4.100 socios activos, es decir, aquellos que mantienen su cuota al día y que podrán participar automáticamente en el sorteo.

Cómo asociarse o ponerse al día

Desde el club recordaron que los socios pueden regularizar su situación o asociarse a través de la plataforma digital patronato.global.fan, donde es posible pagar la cuota o realizar trámites de manera online.

“Hoy las facilidades están dadas para que el socio pueda asociarse o ponerse al día desde su casa o desde el celular”, explicó Gaitán.

Además, quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden acercarse a la sede del club, donde se brinda atención para resolver cualquier consulta relacionada con la plataforma o el estado de la cuota.